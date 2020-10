Una novel·la fantàstica per obrir ments sobre l'amor, guanyadora del Premi Carlemany

Selena Soro ha estat la guanyadora del novè Premi Carlemany per al Foment de la Lectura, dotat pel Govern i el Grup 62 amb 8.500 euros, amb l'obra 'Misteris de la boira'. La guardonada ha recollit aquest dilluns el premi en un acte en petit format, a causa de les restriccions per la Covid-19, en el qual hi ha participat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la directora de l'editorial de Columna Edicions, Glòria Gasch. Tal com ha explicat l'autora, la novel·la tracta sobre l'amor universal i "volia que una part del llibre fos una denúncia en positiu". Un dels objectius és que el lector quan acabi hagi canviat la seva forma de pensar sobre l'amor, ja que hi ha moltes maneres d'estimar i "pugui obrir ments", ha destacat Soro. A més, durant la presentació, s'ha reivindicat que es tracta d'un llibre que no només està encarat al públic juvenil, sinó a tothom, i han comentat que, per exemple, ha interessat dues padrines de 85 anys. En aquest sentit, Gasch ha definit el llibre com un 'crossover', ja que tant pot passar de fills a pares com de pares a fills.

L'obra és la primera novel·la de l'autora i és la primera part d'una saga en la qual vol tractar la temàtica de l'amor universal, ja que ella de jove, en els llibres que llegia, trobava a faltar més diversitat. "Quina millor manera de parlar sobre l'amor, que prohibint-lo", ha comentat Soro, qui ha explicat que la història transcorre en una terra fosca on el tirà Kavega ha prohibit qualsevol tipus d'amor i per a fer-ho ha creat un sistema de buròcrates on tothom està molt enfeinat per no tenir temps a estimar. Per contra, Soro ha manifestat que hi ha una part de la població que es resisteix a no estimar, els rebels, els quals se'ls castiga i "se'ls intenta reeducar amb tècniques ambientades amb les quals s'utilitzava durant el franquisme". Dins d'aquest món apareix la protagonista, la Gala, una noia que van amagar perquè és l'única que pot derrotar el tirà. Tot i així, el govern l'atrapa i li ofereix un poder. "Se la posa en un dilema", ha indicat l'autora, i s'observa una transformació de la protagonista. L'obra toca diversos temes foscos com pot ser l'explotació i un dels elements importants són els paisatges, ha dit Soro.

L'autora també ha declarat que l'obra està inspirada en els diversos mons fantàstics que llegia quan era jove i ha remarcat que és un orgull que siguin els mateixos adolescents els qui hagin triat la novel·la com a guanyadora. Per la seva banda, Gasch ha destacat la importància que sorgeixin novel·les fantàstiques en llengua catalana, ja que hi ha pocs escriptors que ho facin i la majoria dels llibres són traduccions d'altres llengües.

Durant l'acte, la ministra ha lloat el format del concurs, el qual es troba consolidat, i que permet que alumnes dels tres sistemes educatius del país esdevinguin els actors principals del procés decisori. En aquesta experiència, els membres del jurat juvenil han estat: Jordi Pon, Lorena Lobos i Laia Bossa del col·legi Sant Ermengol; Zoe Oliveros, Milagros Trentini i Aleix Navas de l'escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, i Luis Andrés Wang, Júlia Albuixech, Kawtar Ayach del Lycée Comte de Foix. A més, tots ells han estat assessorats per un consell lector, que en aquesta edició ha estat format per l'editora Glòria Gasch i les professores Alèxia Carreras, Mireia Nogué i Marta Manzanares. Finalment, la ministra ha lamentat que el jurat juvenil no hagi estat present en l'acte i ha assegurat que es buscarà una data perquè puguin conèixer l'autora i compartir vivències del llibre.

Edició del premi 2020

D'altra banda, el ministeri també ha informat que l'edició 2020 del premi ha efectuat algunes modificacions en les dates a causa de la crisi sanitària. Les bases es van publicar el mes de març passat i el dia 30 de juny es va acabar el termini de presentació d'originals. En aquesta edició també s'han presentat dotze originals. L'editorial Columna ha fet la primera selecció i actualment les obres estan en mans del consell lector. Així mateix, també està previst que entre octubre i novembre el jurat juvenil faci la lectura dels originals seleccionats per poder tenir un veredicte el gener del 2021.