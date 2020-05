La pandèmia no atura els treballs per al Llibre blanc de la cultura

El ministeri de Cultura té la ferma voluntat de començar, en breu, les reunions telemàtiques amb un centenar d'actors implicats en l'elaboració del Llibre blanc de la cultura. D'aquesta manera, el ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat que la titular de la cartera, Sílvia Riva vol impulsar aquesta feina i que la pandèmia no l'aturi. En aquestes reunions telemàtiques s'abordarà els objectius, la metodologia de treball i també la diagnosi de quin és l'estat del sector cultural al país. L'objectiu, ha conclòs Jover, és tenir una "eina de planificació estratègica" sobre les polítiques culturals que cal tirar endavant.

D'altra banda, Cultura, de la mà de la secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, ha decidit impulsar l'exposició 'Andorra resilient. Una història de pandèmies i de resistència' per recollir els treballs que els artistes hagin pogut fer en aquesta època de crisi sanitària així com els dibuixos que hagin fet els infants. Tal com ha destacat el portaveu de l'executiu, els treballs es poden enviar al correu expo_andorraresilient@govern.ad. La voluntat és mostrar "la capacitat de resistir i com la creació artística s'ha vist transformada" durant el confinament.