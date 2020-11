La passió pel tango s'apodera de l'Auditori Nacional

"Avui ens endinsem en el món dels tangos i ens traslladem a un bar imaginari de Buenos Aires". Amb aquestes paraules ha definit la cap de producció de la Fundació ONCA, Teresa Areny, la segona proposta de l'Ordino Clàssic 'Passió i tangos', una actuació que un cop més rep el suport del comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà i que ha comptat amb una proposta artística de la mà de Guitar Bellows, format per Pilar Planavila (acordió cromàtic) i Manu Suárez de la Vega (guitarra elèctrica), acompanyats d'un duet de corda de l'ONCA, format per Àlex Arajol (violí) i Jordi Claret (violoncel), i pels ballarins Mònica Vega, Xavi Pérez i Dani Sampaio. L'actuació, celebrada com sempre a l'Auditori Nacional d'Andorra, s'ha fixat com a objectiu que quan el públic fos dins de la sala tingués la sensació "que fa un viatge cap a Buenos Aires i cap als tangos", ja que la interpretació s'ha basat en "una música molt popular" que també està molt arrelada "dins de la nostra tradició de ball".

Segons ha explicat Areny, la idea principal de l'Ordino Clàssic és que "en cada producció ens endinsem en una música popular, i aquesta vegada toca els tangos". Sota la direcció i dramatúrgia de Joan Hernández i els arranjaments musicals de Gregori Ferrer, s'han interpretat una sèrie de melodies "molt conegudes" i, a més, totes elles han tingut "aquesta traça i impregnació de música de tango". La voluntat dels artistes ha estat en tot moment defugir del tango cantat per "elaborar una proposta una mica més contemporània", amb uns arranjaments "trencadors" i amb una dansa que barreja classicisme i contemporaneïtat "que fa que es doni una altra visió del ball". Així, Areny ha explicat que des de la Fundació ONCA "promovem totes les músiques, però intentem afegir-hi una altra lectura musical".

Alguns dels títols més destacats que s'han pogut escoltar de Carlos Gardel i Astor Piazzolla han estat 'El Choclo', 'Por una cabeza', 'Adiós', 'Nonino', 'Libertango', 'Oblivion' o 'Violetango', malgrat que també s'han interpretat èxits de Richard Galliano i Frank Marocco com 'Tango pour Claudé' i 'Tango bellissimo'. Tot i la situació actual, la cap de producció de la Fundació ONCA ha assegurat estar molt satisfeta amb el festival "perquè realment s'està apostant per tirar endavant" gràcies, també, al suport del Govern. Una de les notes menys positives és que "molta gent es queda fora", però per aquest motiu des de l'organització s'estan enregistrant en vídeo totes les actuacions per oferir-les, posteriorment, a través d'RTVA.