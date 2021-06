La Pegatina, plat fort de la Festa del Poble d'Encamp

EncampEl concert de La Pegatina serà el plat fort de la Festa del Poble d'Encamp aquest darrer cap de setmana de juny. El comú, juntament amb la comissió de festes d'Encamp han presentat aquest dilluns el programa de la festa. En aquest sentit, la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, ha agraït la tasca feta per la comissió com també pel departament de Cultura per haver organitzat els actes i la que faran durant els tres dies de la festa perquè "grans i petits puguin gaudir" de l'entrada a l'estiu. A més, ha destacat el fet de poder recuperar "aquests espais de germanor" que s'havien vist alterats per la Covid-19.

Mas també ha remarcat que per tal de tenir uns protocols menys restrictius, tots els actes seran a l'aire lliure, a excepció de la darrera representació de l'Esbart Sant Romà, '47' 52''' que es farà a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural de la parròquia tant el dissabte com el diumenge a les 19 hores. Per aquest motiu, aquesta és l'únic acte que requeria reserva prèvia i les entrades pels dos passis ja estan exhaurides.

Així, la festa del poble s'iniciarà el divendres 25 de juny amb el tradicional repic de campanes a les 20 hores, que continuarà amb el concert de The Soundsets Band a la plaça de Sant Miquel. El dissabte 26 de juny s'iniciarà a les 12 hores amb l'actuació de l'Esbart Sant Romà amb l'Encamp de Gresca, i a continuació, els Pali amenitzaran el vermut a la plaça dels Arínsols. "Hem apostat per grups de la parròquia per donar-los un impuls", ha manifestat Nelson Damas, representant de la comissió de festes. En la mateixa línia, de cara a la tarda, Marta Roquett actuarà a les 16 hores a la plaça de Sant Miquel i a continuació ho farà el grup musical Black Thursday. D'altra banda, dissabte a les 19 hores hi haurà el ball de tarda amb l'Orquestra Genion's a la plaça dels Arínsols.

La nit de dissabte acabarà amb el plat estrella de la festa, l'actuació del grup català La Pegatina. El concert es durà a terme a la plaça de Sant Miquel i per donar cabuda a més gent, des de les 18 hores i fins a les 4 de la matinada de diumenge es tallarà l'avinguda, ha manifestat Damas, afegint que un dels objectius també és dinamitzar els bars de la zona. Durant aquest tall de la circulació, els autobusos es desviaran pel mirador, amb una parada habilitada a la rotonda de Prat de Genil a l'antic telecabina i una altra al costat de la benzinera. Quant al concert, Mas ha reiterat que seguiran tots els protocols sanitaris a l'aire lliure i que hi haurà un circuit d'entrada amb tanques i agents de seguretat per vetllar l'aforament. A més, el concert serà a preu dret i sempre que s'estigui dins el recinte, es demanarà l'ús de mascareta.

Per als més petits, també s'han organitzat una varietat d'activitats infantils. Dissabte des de les 11 fins a les 3 hores hi haurà jocs infantils a la plaça del Consell General i activitats aquàtiques al Passeig de l'Alguer. Aquestes activitats també es reprendran a la tarda entre les 15 i les 19 hores. Damas ha destacat les activitats amb aigua i els jocs de fusta, com una de les novetats pels infants.

Pel que fa al diumenge, la festa s'iniciarà a les 10 hores amb una classe d''spinning' a la plaça de Sant Miquel, que s'ha organitzat conjuntament entre la comissió de festes i el departament de Joventut i Esports, ha informat Joel Afonso, membre de la comissió. També ha comentat que a la plaça Sant Miquel hi haurà una sessió de tarda a les 16 hores amb el DJ Moncho. A més, a les 19 hores hi tornarà a haver un ball de tarda amb l'Orquestra Mediterrània. Durant el diumenge, des de les 11 fins a les 13 hores i de les 15 fins a les 19, es desenvoluparan activitats per la canalla a plaça del Consell General i a la plaça dels Arínsols a càrrec de les companyies Xics del Xurrac i Joguinejar. Finalment, a les 22 hores hi haurà focs artificials que es llençaran des del Pont de Riberaigües. Afonso ha manifestat que des de la comissió volien organitzar més actes, però a causa de la situació actual, no els ha estat possible i per evitar aglomeracions, han decidit no celebrar el 'Crash Car'.