Les 10 pel·lícules que han de salvar els cinemes aquest estiu

El sector cinematogràfic ha viscut el confinament amb una doble inquietud. La primera, quan i en quines condicions podrien reobrir els cinemes; però sobretot si els espectadors voldrien tornar a les sales. Les terrasses han trigat pocs dies a estar plenes de clients, però els cinemes no s'ompliran si no hi ha estrenes potents. Les majors de Hollywood, porugues de mena, porten mesos actualitzant els calendaris d'estrenes i endarrerint les més importants a la tardor o al 2021 en un campi qui pugui que respon a una lògica de mercat: blockbusters com Fast & Furious 9 o el nou James Bond són tan cars que gairebé necessiten rebentar la taquilla per no tenir pèrdues, i en un context inestable i incert com l'actual això sembla gairebé una quimera.



Per tant, l'estiu en què més desesperats estan els cinemes per tenir pel·lícules atractives, moltes distribuïdores els han girat l'esquena. I si no hi ha títols amb poder de convocatòria i el públic decideix quedar-se a casa, moltes sales de cinema tancaran i es perdran feines, encongint a més el potencial d'un parc d'exhibició cinematogràfic ja amenaçat per la competència de les plataformes i els canvis en el model de consum d'oci. Per sort, encara queden títols amb ganxo en el calendari d'estrenes estiuenc, pel·lícules salvadores sobre les quals de sobte ha recaigut la tasca de rescatar els cinemes de la pitjor crisi de la seva història.

'Tenet' (31 de juliol)

Christopher Nolan vol ser el messies salvador dels cinemes

Si un director abraça de bon grat el paper de messies dels cinemes és Christopher Nolan, que porta molts anys fent apologia de la projecció analògica i de les sales com a experiència de visionat definitiva. De fet, Nolan s'ha enfrontat al seu propi estudi, Warner, que volia endarrerir uns mesos Tenet per assegurar-se que almenys el 80% de les sales estiguin obertes. L'estira-i-arronsa es va saldar amb un petit salt de 15 dies (del 17 al 31 de juliol) que ha desesperat els exhibidors que havien planejat la reobertura de les sales en funció de l'estrena del film. Curiosament, Tenet no sembla la pel·lícula més fàcil de vendre: un thriller d'espionatge i viatges en el temps amb una trama que els tràilers no acaben de desxifrar i els actors confessen que no han entès. Tant s'hi val: el retorn de Nolan a la ciència-ficció i als laberints narratius a l'estil d' Origen ha disparat les expectatives. Tenet, per cert, es podrà veure en 70 mil·límetres al Phenomena de Barcelona.





'¡Que suene la música!' (24 de juliol)

Una comèdia amable del director de 'Full monty'

L'estiu és temporada alta de feel good movies i un especialista en el gènere és Peter Cattaneo, que als 90 va donar la campanada amb Full monty i ara torna a la càrrega amb una comèdia amable amb Kristin Scott Thomas i la Sharon Horgan de la sèrie Catastrophe liderant una colla de dones de militars d'una base de l'exèrcit que creen un cor per combatre l'angoixa de veure marxar els marits al combat.