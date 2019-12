'Think Twice', espectacle de cloenda del Mercat de Nadal

Amb el seu darrer espectacle, 'Think Twice', el Mercat de Nadal ha tancat les seves portes aquest diumenge deixant rere seu un llegat d'activitats heterogènies i amplies, espectacles de carrer, jocs per a la mainada, espais creatius i de lleure per a grans i petits que van donar el seu tret de sortida el passat 29 de novembre. Tot i que no hi ha valoració política sobre els resultats obtinguts, els comerciants, de manera individual fan una lectura d'aquests dies.

En general valoren que "ha anat com altres anys" i remarquen que "la tarda sempre ha estat molt millor que al matí, suposadament perquè al matí hi ha molta gent esquiant". Per sectors també hi ha diferència de criteri. Els d'alimentació es mostren "satisfets" de com els hi ha anat; els de complements: "podria haver anat millor". Sigui quina sigui l'opinió el Mercat de nadal d'Andorra la Vella ha tornat a ser el gran referent del Principat, tant per dies d'obertura com per volum de paradetes.

Cal recordar d'altra banda que, encara que el Mercat de Nadal hagi finalitzat, una part de les seves activitats fixes encara continuaran. Cada dia, entre les 18 i 20 hores i els caps de setmana a les 21 hores, es podrà seguir gaudint de l'espectacle audiovisual 'Un Nadal de llum i so', al túnel situat a la plaça de la Rotonda. També es mantindran les activitats adreçades al públic infantil, com és el cas de l' Oficina de Correus Màgica, a la plaça Guillemó, on els infants podran dipositar les cartes que adrecin als Reis Mags d'Orient fins al 4 de gener.