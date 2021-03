Presentació d'un llibre tot esperant poder rodar falles

Andorra la VellaAndorra va acollir el mes de novembre del 2019 el IV Simposi Internacional de Focs Festius de la Mediterrània amb el lema 'Les simbologies i els rituals al voltant del foc'. El recull del que va donar de si aquelles jornades ha estat recollit en un llibre que s'ha presentat aquest dimarts al Centre cultural la Llacuna. En el marc de l'acte ha estat inevitable recordar que l'any passat no es va poder celebrar la rodada de falles arran de les restriccions associades a la pandèmia i s'ha posat sobre la taula la possibilitat que aquest any es pugui fer alguna cosa per viure una de les festes més importants del calendari i que formen part del patrimoni cultural immaterial de la Unesco. Així, el conseller de Cultura i Promoció Turística d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha destacat que "la idea és fer alguna cosa" i ha afegit que malgrat "la prudència" a què obliga la pandèmia la voluntat és que tant els fallaires com la ciutadania puguin gaudir d'aquesta festa.

"Aquest any crec que s'ha de fer algun acte", ha assegurat Canturri, que ha afegit que "tant els fallaires com la gent espera aquest moment i els hem de donar esperança".

D'altra banda, el conseller ha destacat que n'està "molt orgullós" de la declaració de la Unesco i ja que és "molt important per al Pirineu". Ha afegit que la feina que s'ha fet al llarg dels anys per aconseguir aquesta declaració es recull, precisament, al llibre presentat aquest vespre.

La publicació recopila 21 articles i la conferència magistral de la inauguració feta per Albert Roig del certamen que va estar organitzat per la Societat Andorrana de Ciències, els Fallaires de les Valls d’Andorra i l’Institut Ramon Muntaner. La presidenta de la SAC, Àngels Mach, ha destacat que el llibre gira al voltant de tres eixos: la pervivència i el que hi ha actualment sobre falles i les festes del foc; la recerca i la divulgació. Entre tots aquests articles n'hi ha sis que versen sobre Andorra o que són d'investigadors andorrans.

"Podem veure al llibre molts punts en comú amb els territoris de parla catalana", ha manifestat Mach, que ha afegit que una de les curiositats és, precisament, que hi ha festes del foc en altres llocs llunyans com Puglia, a Itàlia, on es cremen aros i falles, amb la qual cosa es veuen les connexions entre territoris a través d'aquesta tradició. Altra curiositat que ha volgut subratllar és l'estudi fet per la facultat de farmàcia de la Universitat de Barcelona, en el qual va participar Canòlich Álvarez, i que mostra que es fan servir vegetals diferents segons la zona per construir la falla. També ha subratllat les peculiaritats de la flama del Canigó que recull Arnau Colomines o la festa de Sant Antoni de Morella on es crema una mena de mai com a Canillo, una festa que explica Domènec Bascompte.