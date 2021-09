Els PUNKERS LOVE THE 80’s, divendres, a la Massana

La MassanaEl Comú de la Massana ha reprogramat el concert dels Punkers Love the 80’s -anul·lat el passat 23 de juny a causa de les condicions meteorològiques- per aquest divendres, 3 de setembre, a la plaça de les Fontetes. En aquesta ocasió, en cas de pluja el concert es traslladaria a la Sala de la Closeta.

Els Punkers ja han actuat en diverses ocasions a la Massana i sempre han tingut una gran acollida ja que a la parròquia hi tenen un públic incondicional, a més de la gent que ve de tot el país. “No els vam poder tenir per la revetlla però podrem gaudir del seu pop-rock desenfadat per tancar el període de vacances i retornar amb alegria a la feina o als estudis”, explica el conseller de Cultura, Guillem Forné.

El concert començarà a les 20 h i és obligatori l’ús de mascareta, a més de la separació entre persones.