La quarta vida de Tor, 'la muntanya maleïda’

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que és l’ens que gestiona TV3 i Catalunya Ràdio, preveu tirar endavant 34 projectes audiovisuals gràcies als sis milions d'euros que li ha transferit el departament de Cultura perquè els dediqui a finançar nous continguts. La llista de títols, feta pública aquest dimarts, inclou quatre sèries de ficció, onze documentals, cinc pel·lícules (quatre per al cinema i una per a televisió), dos programes infantils i un de divulgació juvenil, vuit de tipus cultural, un espai d'humor, una producció teatral i un docuficció. I precisament, aquest docuficció, del qual només ha transcendit el títol, serà sobre Tor. Així, el periodista Carles Porta repetirà col·laboració amb Goroka, responsable de la sèrie ‘Crims’, per realitzar ‘Tor, la muntanya maleïda’, i que coproduirà amb Ikiru Films.

En total, 288 formats van optar a rebre part dels sis milions que Cultura, a través de la Corpo, va posar a disposició del sector. La CCMA assenyala que molts dels continguts seleccionats "també podran ser distribuïts per mitjans digitals, com ara xarxes socials o plataformes a demanda", la qual cosa representa " una aposta decidida per reforçar l’ús de la llengua catalana a partir d’una oferta variada i plural". Per això, afirma que aquesta convocatòria de projectes "constitueix una mesura que, a més de perseguir la reactivació econòmica del sector audiovisual, vol representar un avenç en la normalització de l’ús del català a les plataformes digitals globals".

Ja fa 23 anys de l’assassinat de Sansa, però ni la justícia ni Carles Porta encara no saben del cert qui el va matar. Des del punt de vista legal el cas ja ha prescrit, però periodísticament la investigació encara segueix donant molt de si, no només pels detalls que se’n continuen descobrint sinó també pels nous formats en què es presenta. Després d’haver codirigit, l’any 1997, el '30 minuts' que va situar Tor i la seva història tràgica en l’imaginari col·lectiu català, i d’haver ampliat la investigació en un llibre publicat el 2005, fa un parell d’anys Porta va donar una tercera vida al cas amb el podcast 'Tor, tretze cases i tres morts', una sèrie radiofònica de no-ficció que ha estat un èxit absolut de descàrregues del portal de continguts digitals de Catalunya Ràdio. Ara, doncs, és a punt d’agafar forma la quarta vida d’aquest succés “únic” que, segons explica Porta, “encara evoluciona tot i els anys que han passat”.