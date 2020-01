La comissió per a la reconstrucció de Sant Vicenç d’Enclar començarà a treballar el 16 de gener

La comissió que ha de donar resposta a la intervenció al conjunt arquitectònic de Sant Vicenç d'Enclar es reunirà per primer cop aquest pròxim 16 de gener amb l'objectiu de començar a destriar les millors propostes tècniques per tal de prendre les decisions sobre les possibles intervencions al campanar. A més, la reunió de treball, encapçalada pel ministeri de Cultura i Esports, també ha de servir per determinar amb certesa les causes de l'esfondrament de l'estructura, un cop retirats tots els elements caiguts, i fer un estudi més aprofundit de com es van produir els fets.

Tal com informa el Govern en un comunicat, la comissió estarà formada per experts interns i externs a l'administració amb l'objectiu de poder sumar les màximes visions possibles per trobar la millor manera de procedir així com els límits de la intervenció. Com a representants del departament de Patrimoni Cultural hi formaran part el director, Xavier Llovera; el cap d'àrea de Béns Immobles, David Mas; la cap d'àrea de Béns Mobles, Berna Garrallà, i els tècnics del departament Joan Bellera i Abel Fortó.

Quant als membres externs hi haurà l'arquitecte i ex-inspector general de monuments històrics a França entre el 1997 i el 2017, Oliver Poisson, i el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Jose Luis Gonzalez. Com a arquitectes experts prendran part de la comissió Enric Dilmé i Joan Reguant. Ambdós són coneixedors del patrimoni andorrà i han treballat en nombrosos projectes d'intervenció a monuments del país. Finalment, també formarà part de les reunions el geòleg i president de la fundació M. Chevalier, Valentí Turu.