'Records d'Encamp', un llibre per transmetre la història de la parròquia i perquè perduri en el temps

EncampEl llibre 'Records d'Encamp' de Jordi Armengol ha estat presentat aquest dijous al vespre a la sala d'actes de La Valireta. Es tracta d'un recull de vivències i anècdotes dels padrins i padrines de principis del segle XX, que Armengol va recopilar a través d'entrevistes a diferents testimonis, documentació i fotografies. Mentre anava recollint les vivències, "molta gent anava coincidint en molts temes, però cadascú ho veia des d'un punt de vista diferent", ha explicat Armengol, amb l'objectiu que qui ho llegeixi tingui una visió particular de la història d'Encamp, i també perquè es pugui transmetre als joves.

L'autor ha comentat que el llibre neix a partir de converses i de buscar la història de Cal Cristo, i que a base d'aquí, es va anar fent gran. "Els temes generals del llibre són el barber, l'escola, les comunions, els forners i el farmacèutic", ha indicat Armengol, afegint que a banda d'aquests temes que es troben als extrems del llibre, la part central se centra en fets cronològics com els aiguats, la guerra civil o el Rosaleda.

Totes vivències han estat recollides en aquesta publicació amb l'objectiu de preservar el llegat vivencial i "la memòria dels nostres avantpassats", per preservar la història i les arrels més antigues de la parròquia, ha explicat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, durant la presentació. Per aquest motiu, la corporació ha decidit editar-lo, tant en format digital com en paper. De fet, Mas ha recordat que els aiguats del 37 van deixar la parròquia sense l'arxiu comunal i amb el format digital es busca que pugui perdurar per sempre.

L'acte, a banda de Mas i Armengol, també ha comptat amb la presència del redactor del pròleg i coordinador de museus i monuments del comú d'Encamp, Robert Lizarte. L'assistència a la presentació ha estat limitada a 42 persones, com a mesura de prevenció de la Covid-19, i s'han omplert totes les localitats disponibles. El llibre es troba penjat a la pàgina web del comú d'Encamp i Mas ha comentat que per Sant Jordi es van regalar exemplars físics als membres de la corporació. A més, ha afegit que s'aniran fent edicions en paper perquè la gent hi pugui tenir accés, però ha declarat que no es posarà a la venda.