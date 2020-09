El rei de la selva encampadana

Encamp es prepara per viure una temporada de tardor molt animada. Els més menuts podran gaudir d'una actuació teatral cada mes que els permetrà viure algunes de les millors aventures de la factoria Disney. Aquest dissabte, desenes d'infants -amb les seves mascaretes posades- s'han traslladat fins a la sabana africana on han pogut riure i ballar amb el rei lleó. De fet, l'espectacle 'De Simba a Kiara', que s'ha representat a les 17.00 hores a la sala d'actes del Complex Esportiu i Sociocultural de la parròquia amb entrades exhaurides, és un tribut amb un guió propi que transforma el relat clàssic de la pel·lícula en una comèdia interactiva i molt divertida, que incorpora totes les cançons de 'El rei lleó'.

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha detallat que aquesta és només la primera de les moltes activitats que es preveuen organitzar. "Hem començat el dia 19 coincidint amb el retorn dels petits a l'escola, i què millor que fer-ho amb el rei de la selva". Tot i que les limitacions d'aforament imposades pel Govern poden posar en perill en calendari, està previst que a l'octubre es dugui a terme un festival de titelles i al novembre un altre musical, previsiblement basat en la història de Pocahontas.

Cruz ha admès que algunes activitats les han hagut d'ajornar a causa de la Covid-19, com per exemple algun musical i un taller de titelles que es volia fer juntament amb l'actuació prevista, però "l'objectiu és mantenir viva la cultura entre els petits". Això sí, sempre complint amb els protocols sanitaris per evitar els contagis. Les entrades es podran comprar habitualment a La Valireta.