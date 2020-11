El nou 'rentat de cara' de la Casa d'Areny-Plandolit costa 135.000 euros

El Govern ha adjudicat aquesta setmana les obres per a la rehabilitació del museu Casa d'Areny-Plandolit a l'empresa Construccions Purroy per un import de 134.792,23 euros. Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, es tracta d'un concurs públic, de modalitat ordinària i de caràcter nacional. Així, després de les constatacions fetes pel departament de Patrimoni Cultural, on s'han detectat certes patologies en el sistema estructural de l'immoble relacionats amb el drenatge i l'evacuació d'aigües, l'objectiu de les obres encomanades és impulsar un manteniment correctiu general de salubritat destinat a millorar les evacuacions de la xarxa pluvial. A més, es vol millorar l'estanquitat de totes les cobertes i les ventilacions de les cambres secundàries de la planta baixa.



Tal com ha apuntat Jover, la casa va ser restaurada i reformada els anys 80 i convertida en museu. D'aleshores ençà, ha estat sotmesa a nombroses operacions periòdiques de manteniment preventiu, i ara requereix una actuació més estructural. Està previst que les obres tinguin una durada de vint setmanes a comptar de la data de signatura del contracte.