Sabor a estiu i ritme d'Elvis Presley

Escaldes-EngordanyAmb un ambient totalment d'estiu, els assistents al festival Sabors d'estiu, que combina música i gastronomia, han gaudit del ritme musical de Tudo's Band, que han fet una selecció de grans èxits de la música pop-rock de cantants com George Michael, Queen i Elvis Presley. Aquesta nit, a les nou, serà el torn del DJ Holt, músic referent a Andorra en el gènere de l'electrònica.

La iniciativa del comú d'Escaldes Engordany, que repeteix per segon any consecutiu, s'emplaça a l'aparcament de l'Església fins al diumenge 12 de setembre. Des del comú s'espera superar els 3.000 participants de la primera edició amb una proposta que enguany opta perquè la majoria dels artistes siguin del país. El Sabors d'estiu també inclou les Nits del silenci, que es feien abans a la plaça Coprínceps, i que ara es traslladen a aquest punt de la part alta. La voluntat del comú és que aquesta acció serveixi per fer pujar gent a la part alta i això, de retruc, generi activitat a la parròquia.

Val a dir que el relaxament de les restriccions sanitàries afavoreix l'edició d'aquest 2021, tot i que els assistents han de posar-se gel hidroalcohòlic a l'entrada i els accessos estan separats. A més de les taules i cadires dels 'food trucks', també s'han d'asseure els qui vulguin posar-se davant l'escenari on hi ha els concerts. Els aforaments estan limitats a 180 persones i no cal fer reserva prèvia.