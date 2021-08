Els Sabors d'estiu tornen a Escaldes-Engordany amb disset dies de cultura i gastronomia

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany torna a acollir entre aquest divendres 27 d'agost i el diumenge 12 de setembre els Sabors d'estiu, una cita a la part alta que combina cultura i gastronomia. "L'any passat va funcionar molt bé i realment va ser un èxit", ha posat en relleu la cònsol major, Rosa Gili, que ha afegit que s'espera que aquest any sigui "encara millor" i es puguin superar els 3.000 participants de la primera edició.

Aquesta proposta combina la gastronomia amb la cultura i s'ha optat perquè "el 99,9%" dels artistes siguin del país, tal com ha emfasitzat el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, que ha subratllat que cal que aquest sector "pugui treballar i desenvolupar la seva tasca".

Tal com s'ha esmentat la cita arrencarà aquest divendres, amb l'actuació d'Iaraké & Ginger a les set de la tarda i la del DJ Vit2beat a les nou de la nit. Entre setmana es podrà gaudir de l'espai, habilitat a l'aparcament de davant l'església de Sant Pere Màrtir i on hi haurà diverses 'food-trucks', entre les sis de la tarda i dos quarts d'onze de la nit. Els caps de setmana obrirà també als matins entre dos quarts de dotze i dos quarts de tres del migdia. Tal com ha destacat la cap del departament de Cultura, Anna Garcia, s'ha previst una programació "molt variada i per a tots els gustos" i en la qual s'han fet millores atenent als comentaris dels ciutadans que van prendre part en la primera edició. Així els vermuts musicals es faran els dissabtes i diumenges a les dotze del migdia i també el dia de Meritxell i les sessions de DJ tindran lloc a les nou de la nit els divendres i dissabtes i també els dies 7 i 8 de setembre. A més, s'hi celebraran les Nits del silenci, que es feien abans a la plaça Coprínceps, i que ara es traslladen a aquest punt de la part alta. Seran a les nou de la nit els dijous 2 i 9 de setembre. I també hi haurà una proposta per als més petits amb un concert familiar l'11 de setembre a les set de la tarda emmarcat en el Petit cap de setmana.

Tant Gili com Closa han destacat que el fet que les restriccions no siguin tan estrictes com l'any passat pot fer que se superi l'afluència de la primera edició. A més, la cònsol major ha assenyalat que en ser una programació "amb la nostra gent i per a la nostra gent" pot servir també com a reclam. Al seu torn, Garcia ha subratllat l'interès per aquesta cita: "És curiós que un esdeveniment en la segona edició generi tantes expectatives i tingui ja un públic fidel". La voluntat del comú és que aquesta acció serveixi per "fer pujar gent a la part alta" i això de retruc generi activitat a la parròquia.

Els aforaments estaran limitats a 180 persones i no caldrà fer reserva prèvia. Es farà un control a l'entrada, un aspecte que l'any passat "va funcionar molt bé". El pressupost que es destina és de 55.000 euros.