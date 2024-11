La sala d’exposicions del Govern, guardonada als VI Premis Bonart

Andorra la VellaEls Premis Bonart han reconegut en la sisena edició dels guardons al Ministeri de Cultura, Joventut i Esports per la Sala d’exposicions del Govern. Concretament, reconeixen “la programació d’alt nivell” d’aquesta sala, “que ha acollit exposicions d’autors tan destacats com Victor Vasarely o Orlan, entre altres”.

La sisena edició d’aquests premis s’ha celebrat amb dues gales, una a Girona i una altra a Barcelona. Durant la cerimònia celebrada a l’auditori del CaixaFòrum de la capital catalana aquest divendres, els presidents d’honor de Bonart cultural, Narcís Planas i Anna Maria Camps, han estat els encarregats d’entregar el guardó a la responsable de la Sala d’exposicions i tècnica de l’Àrea d’Acció Cultural del Ministeri, Meritxell Blanco. L’any 2019 aquests mateixos guardons ja van reconèixer la Sala d'exposicions del Govern en la mateixa categoria.

Els Premis Bonart són uns guardons organitzats per Bonart cultural amb l’objectiu de fomentar l’art i la cultura, a través del reconeixement tant artistes com galeries, crítics, museus, fundacions i espais o activitats. Es van començar a donar l'any 2005 a Girona i des de llavors s'ha celebrat la Nit dels Premis Bonart a aquestes dues ciutats catalanes. Presentada el 1999, la revista Bonart és un punt de referència per a destacats crítics d’art, artistes, directors de museus, galeristes, polítics, escriptors, filòsofs, periodistes o investigadors. A la cerimònia d’enguany es commemoren els 25 anys de Bonart i s’han entregat un total de deu premis a diferents institucions, organitzacions i artistes.