Sant Julià de Lòria entrega els premis del concurs de punts de llibre i els guardons de la fira de Sant Jordi

Sant Julià de LòriaLa cònsol menor, Mireia Codina, acompanyada de la consellera de Cultura, Sonia Carrillo, la de Social, Maria Servat i la de Turisme i Esports, Diana Sánchez han lliurat aquesta tarda els premis de la 27a edició del Concurs de punts de llibre, acte que també ha servit per fer entrega dels guardons del concurs de microrelats de Sant Jordi i d'un xec a Càritas parroquial relacionat amb una activitat que es va desenvolupar durant la fira. En concret, la recaptació de les il·lustracions que van fer els dibuixants Crisisart i Marc Huguet i que ascendeix a 109,40 euros.

Pel que fa als punts de llibre, dedicat enguany la vida dels insectes, han participat un total de 51 persones repartides en diverses categories. Les franges d'edat que més participació han registrat han estat la que van dels 6 als 8 anys i la dels 9 als 11, amb 22 i 21 inscrits respectivament. El concurs de microrelats de temàtica lliure en què també es podia prendre part per categories, només la d'adults ha tingut quòrum amb 12 treballs presentats.

El primer premi ha estat per a Georgina Lladós amb el relat '27 d'octubre' mentre que el segon se l'ha emportat Maira López per la peça titulada 'Bases de la convocatòria del concurs per a la cobertura d'una plaça de cap de Govern adscrit al Govern d'Andorra'.

Pel que fa als punts de llibre, els guanyadors han estat de menor edat a major Aina Méndez i Pol Miró en la categoria de 3 a 5 anys. Max Rodríguez i Marçal Monsonís en la franja de 6 a 8, i Lukas Sánchez i Mya Mora en la que va dels 9 als 11. Entre els 12 i 15 anys els vencedors han estat Aina Porta i Hades López. En les dues categories restants -majors de 16 i de 30 anys respectivament- les triomfadores han estat Maria Alexandra Baró i Ingrid Rossell, mentre que el segon lloc ha quedat desert en tots dos casos.

Al final de l'acte, celebrat al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià, la cònsol menor ha lliurat el xec al president de Càritas parroquial Jordi González. Igualment, s'han descobert dos plafons perquè tothom pogués contemplar tots els punts de llibre presentats al concurs.