Sant Julià recupera la plaça Major pels actes tradicionals de la festa major i tancarà els espectacles a les 21.30 hores

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria celebrarà enguany una festa major amb menys restriccions que en l'edició del 2020 però sense arribar encara a la plena normalitat. Malgrat que des del ministeri de Salut es permet la celebració d'actuacions i esdeveniments fins a les 22.30 hores, el comú lauredià, segons ha explicat aquest dimarts la cònsol menor, Mireia Codina, finalitzarà tots els espectacles i concerts entre les 21 i les 21.30 hores. Tot i això, una de les principals novetats d'aquesta edició és que la corporació recuperarà la plaça Major de la parròquia per a la celebració dels actes més populars i tradicionals de la festa major com el Ball Cerdà, la Marratxa i les sardanes. La Passa serà l'únic dels actes populars que requerirà inscripció prèvia, ja que estarà limitada a unes 30 o 40 parelles.

Sant Julià ha organitzat un "reguitzell" d'activitats ben variades per a totes les edats en diferents punts de la parròquia per celebrar la festa major, que tindrà lloc del 23 al 27 de juliol, i que comprenen tallers infantils, activitats aquàtiques i esportives i concerts. Com a novetat, Codina ha manifestat que "enguany hi haurà firetes" després d'haver fet una selecció d'atraccions per a petits i adolescents. En aquest cas, però, només podran donar servei fins a les 22.30 hores, i s'exigirà accedir-hi respectant totes les normes sanitàries.

Per a la configuració del programa, que ha comptat amb el ple suport del jovent lauredià, el comú hi destina fins a 90.000 euros, un 50% menys que en l'edició del 2019. Els esdeveniments es desenvoluparan en diferents punts del poble com la plaça de la Germandat, que tindrà un aforament màxim de 200 persones, la plaça del Solà, amb cabuda per a 100, la plaça Major, on podran assistir 240 persones, i la Cala Laurediana, que acollirà dos concerts destinats als joves a càrrec de Ladis Baró i Dj Manel on l'aforament màxim està fixat en 50 persones.

Segons Codina, el fet de finalitzar tots els esdeveniments a les 21.30 hores com a màxim afavorirà també, de la mateixa manera que va succeir l'any passat, que es doni vida als bars i restaurants de la vila, tenint en compte que aquests poden romandre oberts fins a la una de la matinada. "L'any passat va funcionar molt bé que la gent pogués anar a sopar als restaurants després dels espectacles", ha assegurat Codina. Així mateix, amb la voluntat de prevenir l'expansió de contagis en un moment en què s'està vivint un lleuger repunt de positius, la cònsol ha manifestat que per assistir a qualsevol esdeveniment relacionat amb la festa major serà obligatori l'ús de la mascareta i gel hidroalcohòlic. "Hem fet un desplegament molt important amb seguretat i reforç de personal per fer complir totes les mesures i que la festa major transcorri amb el màxim de responsabilitat i diversió", ha afegit.

Per la seva banda, la cap de Cultura, Laura Rogé, qui s'ha encarregat de destacar tots els actes que configuren la festa major -principalment amb artistes andorrans- i que es poden consultar a la plana web de la corporació, ha manifestat que en aquesta edició, també com a novetat, hi haurà demostracions d'habilitats canines al costat del River Centre Comercial de la mà de Kissos Centre Caní.