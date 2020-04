El sector de l’espectacle dona l’estiu gairebé per perdut

Un dels sectors que també està patint fortament els efectes de la crisi de la Covid-19 és el món de l'espectacle. La primavera i l’estiu, les dues estacions de l’any en què es registren més ingressos amb comunions, casaments, revetlles i les festes majors, entre altres, es donen gairebé per perdudes. S'estan cancel·lant tots els esdeveniments privats i públics que hi havia programats i tot apunta que hauran de passar mesos, potser fins l’any vinent, perquè es puguin tornar a celebrar.

El responsable de Gatzara Espectacles, Gerard Pifarré, ha explicat a l’ARA Andorra que només a la seva empresa els han anul·lat "una gran part de la programació del maig i juny", i ha afegit que molts altres espectacles estan en l'aire. "Estem sobretot pendents del dia a dia i a l'expectativa dels comuns per veure si tenen previst fer algun tipus d'esdeveniment". En aquesta línia, Pifarré ha indicat que els mesos d'estiu és quan fan una part important de la facturació de l’any. “La situació és preocupant”, ha dit.

Tot i donar l'estiu pràcticament per perdut, els empresaris del sector no llencen la tovallola. Hi pot haver alternatives. En aquest sentit, Pifarré ha explicat que estan treballant amb altres formats per reinventar-se, per exemple, fent festes de manera fraccionada amb grups reduïts de gent, o incrementat la celebració de concerts o esdeveniments de petit format i amb límit de públic. Precisament alguns departaments de Cultura comunals treballen en aquesta línia. "Una de les idees que hi ha sobre la taula és la de grups petits i evitar la massificació", matisa Pifarré.

Pel que fa a la situació econòmica, igual que moltes d'altres empreses del país, l'única manera de poder mantenir els treballadors és aplicant un ERTO. "En la nostra plantilla hi ha treballadors molt competents i no els vull perdre", afirma. Pel que fa a la reactivació de l'activitat, ha insistit que no creu que es pugui tornar a operar al 100% fins al Nadal. "El neguit i la incertesa que tenim no és tant per saber quan podrem tornar a obrir, sinó saber quan podrem recuperar una facturació que ens permeti funcionar com abans".