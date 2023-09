'Sorda' aconsegueix el premi al millor curtmetratge dels Premis SIGNEMA 2023

OrdinoÈxit i satisfacció en el primer Festival Internacional de Cinema en Llengua de Signes d'Andorra (Signema) que s'ha celebrat aquest cap de setmana al país. Quim Barceló, el representant de Parlapp, l'empresa andorrana organitzadora de l'esdeveniment, ha manifestat que estan molt contents de la repercussió que ha tingut l'esdeveniment en l'àmbit internacional amb la participació d'una trentena de curtmetratges d'arreu del món, dels quals finalment se n'han escollit una desena per participar en el certàmen. "Hem rebut peces d'arreu, fins i tot de l'Índia, que ajuden a promoure Andorra a escala internacional. Volem que el país també es conegui internacionalment pel seu vessant inclusiu", ha indicat.

El premi SIGNEMA al millor Actor, ha anat a parar a mans de Jesús Benabarre pel seu paper al curt de producció catalana, 'Casa Alavedra'. El premi al millor Guió ha estat pel francès Julien Bourgues pel curtmetratge 'Monsieur Michel'. La producció d’origen Espanyol 'Sorda' ha aconseguit, a més, els premis a la millor Direcció – Núria Muñoz i Eva Libertad – i a la millor Actriu – Míriam Garlo.

El jurat dels premis SIGNEMA 2023 ha volgut destacar l’alta qualitat d’algunes de les produccions que s’han presentat en aquest certamen i ha volgut felicitar a l’organització del festival per la feina feta aquests darrers mesos, encoratjantlo a començar a treballar per una pròxima edició dels Premis SIGNEMA. Un altre dels premis que avui s’han lliurat és el que correspon al Premi SIGNEMA especial d’Andorra, que la direcció artística del festival ha volgut atorgar a Andorra Turisme per la clara aposta per impulsar el turisme inclusiu amb projectes iniciats el 2020 que han permès dotar d’accessibilitat universal diferents punts d’interès turístic del país, fent així que les persones sordes d’arreu del món puguin sentir-se més autònomes i empoderades a l’hora de visitar el país.

L’acte ha comptat amb la presència de Mònica Bonell, Ministra de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, de Josep Àngel Mortes i Eva Choy, Cònsols Major i Menor d’Ordino, Carles Pérez-Desoy Fages, Ambaixador d’Espanya a Andorra i David Hidalgo, Director General de la Candidatura als Campionats del Món d’esquí alpí Andorra 2029 que han ajudat en l’entrega de premis d’aquest certamen.