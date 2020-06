Els tamarros, a punt per a la temporada d'estiu

Els tamarros no podien aparèixer en un millor moment. Coincidint amb l’inici de la campanya turística d’estiu, aquests éssers mitològics de la cultura popular andorrana animaran els visitants a gaudir de les muntanyes i paratges del país; uns espais a l’ aire lliure que s’han convertit en el major atractiu que pot oferir el Principat després de la pandèmia. La instal·lació de la darrera escultura a la Pleta dels Onis, prop de la carretera dels Cortals d’Encamp, ha suposat la culminació del projecte ‘Troba el tamarro’ fet conjuntament per Andorra Turisme i els set comuns.

Durant la presentació de la tamarro d’Encamp, l’Enko, ja que hi ha quatre femelles i tres mascles tamarro repartits per les set parròquies, Enric Torres, director de nous projectes d’Andorra Turisme, ha destacat el caire familiar d’aquesta proposta turística, “que si bé no comptarà amb una campanya publicitària pròpia, forma part de l’oferta de la temporada d’estiu i a partir del 22 de juny estarà present a totes les oficines turístiques del país”.

Per la seva banda, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, com a representant dels set comuns, ha volgut recordar que tots els tamarros estan amagats enmig del bosc, “però són fàcilment accessibles per a totes les famílies, a qui animem a gaudir de la natura després de tants mesos tancats”.

L’impulsor de la iniciativa, Pere Moles, ha explicat que la idea se li va acudir després d’un viatge a Islàndia i està inspirat en la cultura popular dels trols, personatges molt arrelats al país i amb els quals els països nòrdics han desenvolupat importants projectes turístics. Les set figures de grans dimensions i construïdes amb fusta han anat apareixent pel país al llarg de l’últim any i mig. A través d'un fulletó explicatiu, es proposa al públic familiar la descoberta dels set tamarros. El llibret inclou un còmic de cada tamarro perquè els infants de fins a 12 anys puguin conèixer les característiques de cadascun d'ells, així com el detall de la seva ubicació. Un cop completada la visita de tots els tamarros, i sempre i quan s’hagi marcat al llibret amb el corresponent segell de cadascun d’ells, els infants obtindran un obsequi de marxandatge que podran bescanviar a qualsevol oficina de turisme del país.

Infoturisme

Aquest projecte està inclòs dins el programa Infoturisme, integrat per Andorra Turisme i els set comuns i amb més de deu anys d’existència. El finançament es desenvolupa a parts iguals entre les parròquies i l’ens del Govern i enguany ha comptat amb 350.000 euros (el mateix pressupost que al 2019). Segons Torres, “és important destacar aquest element cohesionador entre tots els comuns per intentar generar sinergies perquè els turistes que arriben al país visitin les diferents parròquies”.