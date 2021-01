Un tastet de la producció audiovisual nacional

La sala la Valireta d'Encamp ha estat l'escenari aquest divendres al vespre per a la projecció d'alguns dels projectes audiovisuals amb segell andorrà més destacats dels darrers anys i perquè els assistents hagin pogut compartir experiències amb els realitzadors en el col·loqui posterior. S'hi ha pogut veure 'Encamp Vila Europea de l'Esport', d'Albert Benaiges; 'Le Blizzard', d'Àlvaro Rodríguez; 'Ominira-Barbatus' d'Èric Rossell; 'Not himself only' de Pol Escalé; 'Impacto', d'Hèctor Romance; 'Noa Ashti-I remember' de Qucut; i 'Awake' d'Alfons Casal. L'acte s'emmarcava en la proposta La cultura no s'atura, una iniciativa que tant la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, com el conseller de Reactivació Econòmica i Turisme, Nino Marot, han destacat, per la seva importància per mantenir l'activitat cultural i per donar suport als artistes i creadors del país. "És important que siguem solidaris amb un dels pilars de la nostra societat com és la cultura i La cultura no s'atura demostra, a part del suport [als artistes], que es poden fer molts actes amb les mesures de prevenció que toquen, i que la cultura continua", ha subratllat Marot.

El coordinador del projecte, Hèctor Mas, ha destacat que les dues projeccions anteriors com la que s'ha celebrat a Encamp, han tingut una molt bona acollida i ha subratllat que vol ser "un recull de treballs" fets a Andorra o per creadors d'Andorra en els darrers anys, per tal d'ajuntar "en un únic espai" un recull de la producció audiovisual del país. Ha manifestat que és un "suport al sector important" i considera que seria positiu que tingués continuïtat, ja que al país "hi ha creadors que tenen neguits i ganes" i que utilitzen l'audiovisual "com a medi expressiu".

Al seu torn, la cònsol major encampadana ha manifestat que estan "molt satisfets del conveni fet amb el ministeri de Cultura" per donar suport "a l'àmbit cultural" i que serveixi per fomentar el teixit cultural del país "que ho està passant realment malament". Mas ha subratllat que el comú ha apostat "des del primer moment" pels artistes del país tal com mostra el suport a aquesta proposta de La cultura no s'atura i també la programació que es va fer de l'Encamp en clau de llum.

Marot, al seu torn, ha valorat que el teixit cultural del país és "molt important" i ha afegit el fet que a través d'aquesta proposta Encamp aculli diferents expressions culturals molt "transversals", així ha fet notar que aquest dissabte mateix hi haurà un contacontes al Pas de la Casa o que el mes de febrer hi hagi programada una proposta de dansa.