Un total de 250.000 euros per reconstruir Sant Vicenç d'Enclar

La intenció del grup parlamentari demòcrata és entrar una esmena als pressupostos de 250.000 euros que estaran destinats a la reconstrucció de la que era la primera església d'Andorra, Sant Vicenç d'Enclar. Així ho han indicat fonts del grup parlamentari majoritari al Consell General que, abans de presentar-la, previsiblement el proper 8 de gener si no hi ha cap pròrroga sol·licitada pels grups de l'oposició a la comissió de Finances, volen assegurar-se que amb la partida es pugui cobrir tot el procés. En un principi, l'esmena té com a objectiu que es destinin 150.000 euros directament a l'obra de reconstrucció. Tot i que l'interior no ha patit cap dany, segons va informar el director del departament de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, un cop feta la primera anàlisi 'in situ', Demòcrates vol destinar-hi 50.000 euros a l'interior del monument. Un cop presentada l'esmena a la comissió legislativa de Finances, que és la que treballa i elabora el pressupost general, hi haurà el debat pertinent a la comissió abans d'anar al ple.

Per a la reconstrucció, un dels grans problemes que sorgeixen és el desplaçament i transport del personal i del material cap a la zona. És per aquest motiu que el grup parlamentari majoritari al Consell General hi destinarà aproximadament 50.000 euros més, per cobrir les despeses del transport del material, que previsiblement es faria en helicòpter, i del personal. Cal recordar que per arribar a Sant Vicenç d'Enclar hi ha una ruta a peu de 45 minuts de durada i que tot el personal que treballés en la reconstrucció hauria de fer, com a mínim dues vegades al dia, durant tot el temps que duri la reconstrucció.

L'actual monument de Sant Vicenç d'Enclar va ser fruit de la remodelació que Cultura va fer a mitjans dels anys vuitanta. Fins llavors, l'única part que s'havia conservat de la primera església d'Andorra havia estat la torre que compartia amb l'església de Santa Coloma la planta circular. Així mateix, el Roc d'Enclar ha estat un indret clau en la història del Principat amb els primers assentaments als segles IV i V, a més del paper clau que va tenir en la signatura del segon Pariatge entre el bisbe d'Urgell, Pere d'Urtx, i el comte de Foix, Roger Bernat III.

El Govern ha destinat prop de vuitanta-quatre mil euros en dues actuacions en el complex cultural, en els darrers tretze anys. Segons es pot comprovar en el BOPA en el novembre del 2006, va destinar una partida propera als trenta-un mil euros que tenia com a objectiu la reconstrucció del campanar. Segons el mateix Butlletí Oficial del Principat, la segona partida destinada a l'església de Sant Vicenç d'Enclar va ser en el 2016 per "reparació i manteniment", amb una inversió que s'apropava als cinquanta-quatre mil euros. D'aquesta manera se certifica que a la darrera legislatura el Govern que encapçalava Toni Martí ja va destinar una partida pressupostària per la torre de l'església de Sant Vicenç d'Enclar que va caure el 20 de desembre a causa d'una forta tempesta d'aigua i vent.