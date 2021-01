La trajectòria d'Òscar Ribas, recollida al document del mes d'Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella ha dedicat el document del mes del gener, que elabora l'Arxiu comunal, a homenatjar la figura del primer cap de Govern de la història del Principat, Òscar Ribas, qui va morir el 18 de desembre passat als 84 anys. La corporació vol fer una aportació gràfica de la seva presència en esdeveniments i actes de la parròquia, recordant la seva contribució a la reforma institucional del 1981, que va possibilitar que es convertís, un any després, en el primer cap de l'executiu.

Òscar Ribas Reig va néixer a Sant Julià de Lòria el 26 d'octubre del 1936. La seva trajectòria política s'iniciava l'any 1972 com a conseller general, tasca que va desenvolupar fins a l'any 1979. Va ser cap de Govern en dos períodes diferents: entre el 1982 i el 1984, i entre el 1990 i el 1994.

En el document es recorda que durant el seu període com a conseller general, a finals dels anys 70 del segle passat, ja es parlava de com modificar les institucions per tal d'adaptar el país als estàndards internacionals. No va ser fins a l'any 1981 quan es va aprovar el decret de creació del Govern, que va representar una evolució respecte del model anterior. Un cop aprovada la reforma institucional, Ribas esdevenia el 8 de gener del 1982 el primer cap de Govern d'Andorra.

Així, durant el procés iniciat a finals de la dècada dels 70, que va culminar amb la reforma institucional, el comú d'Andorra la Vella va voler contribuir a la recerca de solucions constructives a través d'un estudi de Dret i Ciència Política encarregat al professor de dret Maurice Duverger.

El llibre es va publicar el juny del 1981, pocs mesos abans de l'aprovació del decret de la reforma. En el text, Duverger fa un repàs de l'evolució jurídica d'Andorra des dels pariatges, així com descriu el procés de la reforma de la parròquia d'Andorra amb la divisió parroquial de l'any 1978. D'aquesta manera, exposa una sèrie de bases per a la reforma institucional.

El document del mes conclou assegurant que Ribas va ser un polític amb sentit d'Estat que va reivindicar activament el vot per a les noves generacions d'andorrans i també per a les dones. Ferm defensor de la necessitat de disposar d'una Constitució, va ser part activa del procés constituent que va culminar el 1993 amb l'aprovació de la Carta Magna, a la qual el 74,1% dels ciutadans de la parròquia d'Andorra la Vella van donar suport. Un any més tard, en concret el 28 de juliol del 1994, Ribas va pronunciar el discurs d'admissió d'Andorra a l'ONU en català.