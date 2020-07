Els tretzens debats de recerca busquen un intercanvi de perspectives sobre la història d'Andorra

'Instantànies històriques', és el tema dels tretzens debats de recerca. "Les últimes edicions havien estat més de caràcter científic i ens va semblar que parlar de la història era important" degut als historiadors que hi ha al país i als que es dediquen a la recerca basant-se amb Andorra, ha comentat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. Aquestes xerrades, organitzades pel Govern d'Andorra i la Societat Andorrana de Ciències (SAC) i amb el patrocini de MoraBanc, s'han iniciat aquest dilluns i duraran fins aquest dimarts. Els temes escollits són d'història d'Andorra i alguns sobre regions afines, però sempre és "gent d'Andorra i gent de fora d'Andorra que estudia sobre el país". Vilarrubla, a més, ha emfasitzat que aquest intercanvi de perspectives és un dels punts forts i una de les riqueses d'aquests debats.

"Ens agrada impulsar debats finals" entre conferenciants i públic amb la idea de dir que "la recerca no és una cosa individual que fa cadascú sol sinó que és un procés d'intercanvi d'idees", ha declarat el moderador del cicle, Alan Ward. El primer dia, les conferències són impartides per persones amb molta trajectòria, i les del segon dia acostumen a ser de gent més jove que comença a despuntar. Així, aquest dilluns els debats s'han dividit en una xerrada d'Eudald Guillamet sobre el descobriment de la primera pintura rupestre on es troba un camell. Guillamet ha volgut mostrar com les noves tecnologies i les noves tècniques ajuden a la conservació de la pintura rupestre prehistòrica, ja que es tracta "d'un art que és molt fràgil i molt difícil de conservar". Després els historiadors Albert Villaró i Oliver Vergés han tractat aspectes que podrien esdevenir temes de recerca en investigació d'història de cara a pròxims anys.

Cal recordar que aquest cicle s'havia de celebrar el mes de març passat i que per l'esclat de la pandèmia de la Covid-19 es va decidir posposar-lo. Wald, ha comentat que la majoria dels conferenciants han pogut assistir als debats, a excepció d'un que per motius laborals impartirà la conferència de forma virtual. Sobre aquest cicle, Vilarrubla ha declarat que valia la pena unir esforços i celebrar els debats perquè "és un fòrum de reflexió i de compartir la recerca al país i pel país".

Així, ja de cara a dimarts hi haurà les ponències de Joan Lluís Ayala amb 'Aproximació a la repercussió de la Primera Guerra Mundial al Principat d'Andorra', Jordi Buyreu amb 'Estudi demogràfic de l'Andorra moderna (s. XVI- 1830)' i Pau Castell, que explicarà 'La cacera de bruixes a Andorra: investigació històrica i posada en relleu d'un patrimoni arxivístic excepcional'. Seguidament hi haurà la presentació en vídeo de Ian González amb 'Una aproximació a la mort com a objecte d'estudi sistèmic. L'exemple de les pràctiques funeràries atípiques'. I, finalment, n'hi haurà una darrera de presencial d'Emma Arcelin sota el títol 'Escriure la història: creació historiogràfica a la Navarra del segle XIV'.