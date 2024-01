2.750 llocs de treball sense cobrir i 292 aturats

Andorra la VellaL'atur a Andorra és inexistent, ja que les 292 persones inscrites s'engloben dins del que es considera 'desocupació tècnica', perquè per múltiples motius sempre hi ha un mínim percentatge de la població en edat laboral que no treballa, però està apuntada com a aturada. En realitat, l'atur a Andorra està molt per sota del 0% si es té en compte que hi ha 2.750 llocs de treball que les empreses no tenen coberts i que han demanat empleats al servei d'ocupació. A efectes pràctics significa que per cada desocupat hi ha deu llocs de treball sense cobrir.

El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada per Govern és de 18, amb una variació nul·la respecte al mes anterior (18 persones) i un +5,9% respecte al desembre de l'any passat (17 persones). La major part de gent desocupada acaba aconseguint feina directament sense necessitat del Servei d'Ocupació. Al desembre s'han fet 11 contractacions mitjançant el Servei d'Ocupació i no n'hi ha hagut cap mitjançant els programes de treball temporal. Del total de persones inscrites al Servei d'Ocupació, n'hi ha 50 que van trobar feina pels seus propis mitjans.