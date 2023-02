El 2021 es va registrar el màxim d'endeutament d'aquesta legislatura: 1.366 milions d'euros

C. C. T. (ANA)L'endeutament de l'Estat va registrar el seu màxim de la legislatura que ara acaba l'any 2021, quan va arribar a un import de 1.366,5 milions d'euros, incrementant un 16,5% el deute públic respecte el 2020, any que va tancar amb 1.173,2 milions d'euros d'endeutament, mentre que la diferència de deute entre el 2020 i el 2019 va ser d'un 17,7% superior, ja que el 2019 es va tancar l'exercici amb 996,74 milions d'euros de deute públic contret, segons les dades publicades pel departament d'Estadística.

Pel que fa a les dades del 2022, tot i que encara no es disposa dels números definitius, el Govern va preveure, a la modificació del pla d'equilibri financer feta el passat mes de maig i aprovada a l'octubre pel Consell General, que aquest es tancarà amb un 5,9% menys d'endeutament públic, situant la projecció en un import de 1.286,35 milions d'euros. Però, per conèixer les dades reals de tancament de l'exercici 2022, caldrà esperar a la publicació del tancament de comptes, que el departament d'Estadística acostuma a fer públiques durant el mes de juny.

Sobre el límit d'endeutament previst a la Llei general de les finances públiques, el deute de l'administració general no hauria de superar el 40% del producte interior brut, no obstant això, durant aquesta legislatura, exceptuant el 2019 que es va tancar amb un endeutament de l'administració general del 34,1% sobre el PIB, la resta d'exercicis es van finalitzar amb un percentatge superior al marcat per la llei: l'endeutament l'any 2020 va representar un 43,9% del PIB i el 2021 un 53,7%. Mentre que pel 2022, el Govern ha previst que el tancament de l'endeutament de l'administració general sigui del 42,2% del producte interior brut.

En aquest sentit, l'executiu argumentava, a la darrera actualització del pla d'equilibri financer, que "es podria haver assolit el repte de tornar a passar per sota el llindar del 40% d'endeutament el mateix 2022, però, seguint recomanacions del Fons Monetari Internacional, s'ha preferit constituir reserves internacionals al Banc d'Espanya per un import de 100 milions d'euros per millorar la resiliència financera de l'Estat. Aquestes reserves computen com endeutament tot i que estan disponibles pel Govern, si no es tinguessin en consideració, el 2022 ja es compliria amb el llindar d'endeutament fixat en la Llei de finances públiques situant-se en 39,1%".

Finalment, tenint en compte totes les dades anteriorment presentades, l'endeutament el 2019 es va situar en 12.854 euros per habitant, en 2020 va ser de 15.038 euros per càpita i en 2021 va representar un increment fins als 17.181 euros per habitant. El 2022 l'endeutament per càpita serà de 15.766 euros, tenint en compte la previsió publicada per l'executiu i el fet que al mes de desembre del 2022 Andorra tenia 81.588 habitants, segons les dades demogràfiques presentades pel departament d'Estadística.