Un 27% de la població treballa més de 40 hores setmanals

Andorra la VellaEl 26,7% de la població del Principat treballa entre 41 i 50 hores setmanals. Així es desprèn de l'Observatori del primer semestre del 2023 que aquesta setmana ha presentat Andorra Recerca i Innovació (ARI), un estudi que en aquesta ocasió ha dedicat un apartat a identificar les dificultats amb què es troba la ciutadania per conciliar la vida laboral i familiar. D'aquesta manera, i tot i que el gruix dels enquestats (46,4%) asseguren que fan la jornada legal establerta de 40 hores setmanals, hi ha un 7% de treballadors que, fins i tot, manifesten que treballen entre 51 i 60 hores.

D'altra banda, s'ha registrat un 3% de persones que dedica menys de 20 hores setmanals al treball assalariat, un 4% que ho fa entre 20 i 29 hores setmanals i un 10% que ho fa entre 30 i 39 hores setmanals. Pel que fa a les persones que superen les jornades laborals de 8 hores, a banda de les esmentades, també hi ha un 1,5% de la població que hi dedica més de 60 hores setmanals.

Parant atenció a l'edat, les persones d'entre 45 i 64 anys registren una mitjana de 42 hores setmanals treballades. Per contra, els més joves són els que obtenen una mitjana més baixa amb un total de 40 hores setmanals. D'altra banda, els residents portuguesos es posicionen com els ciutadans que més treballen de mitjana durant la setmana, amb un total de 43 hores, en detriment dels andorrans, que són els que puntuen amb una mitjana més baixa registrant unes 40 hores treballades per setmana.

D'entre les persones ocupades, més de la meitat (concretament un 57%) nega treballar de manera habitual els caps de setmana. Per contra, un 25% dels enquestats sí que al·lega fer-ho habitualment tots els caps de setmana, mentre que un 9% reconeix que ho fa la meitat d'ells, un 5% que ho fa només durant certes temporades de l'any i un 4% que únicament treballa un cap de setmana al mes.

Segons el sexe s'observa com els homes són els que més manifesten el fet de treballar els caps de setmana en totes les freqüències temporals proposades en el qüestionari. Per contra, les dones ho neguen en major proporció, tot registrant un 65,5% davant d'un 48% expressat pels homes. En segon lloc, i fent referència a l'edat, es comprova com les persones d'entre 30 i 44 anys, juntament amb les de 45 i 64 anys, són les que més neguen el fet de treballar els caps de setmana.