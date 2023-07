El 43,8% de la població té poca o cap autonomia en l'ordre i el contingut de les tasques laborals

Andorra la VellaUn 7,7% de la població objectiu dedica, en la seva feina principal o darrera feina, la meitat del seu temps o més en realitzar càlculs relativament complexos, un 8,8% en llegir manuals i documents tècnics relacionats amb el seu treball, i un 15,9% en assessorar, formar o ensenyar a altres persones en l’àmbit del treball.

Les tasques a les quals es dedica la meitat del temps o més en major proporció són: interactuar amb persones externes a l'empresa o organització (63,8%), treballar amb dispositius digitals (47,0%) i treballs que requereixen esforços físics (39,2%).

Respecte al grau d’influència en l’ordre i contingut de tasques en la feina principal o darrera feina, l’11,9% de la població en estudi tenen una gran o molt gran autonomia tant en l’ordre com en el contingut de la feina, mentre que el 43,8% tenen poca o cap autonomia en l’ordre i el contingut de les tasques. Distingint per sexes, els homes tenen major grau d'influència sobre l'ordre i contingut de les tasques que les dones. Segons el nivell d’estudis, el grau de poder influir en l’ordre de les tasques i el contingut augmenta amb el nivell d’estudis. Per situació professional, el nombre de treballadors per compte propi que tenen una àmplia o molt àmplia influència tant en l'ordre com en el contingut de les tasques, és del 43,8%. En el cas dels assalariats, aquesta xifra es redueix al 5,4%.