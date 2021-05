El 83% de les empreses d’Andorra estan en una fase inicial o bàsica de transformació digital

Andorra la VellaEl 83% de les empreses d’Andorra es troben actualment en un estadi de transformació digital bàsic o inicial. Aquesta és la principal conclusió del segon Estudi de Maduresa Digital d’Andorra que ha realitzat la consultora Iniced amb la col·laboració de MoraBanc i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.

L’objectiu de l’estudi és mesurar el grau de maduresa digital de les empreses a Andorra a final del 2020, així com l’evolució dels seus estadis de maduresa digital al llarg del temps mitjançant 16 indicadors clau de la transformació digital. Les dades provenen d’una enquesta que han respost més d’un centenar d’empreses del país que tenen 10 treballadors o més.

L’estudi conclou que les empreses continuen suspenent l’assignatura de la transformació digital. La nota és d’un 3,1 sobre 10, amb una millora de tres dècimes respecte a la del primer estudi presentat en 2019 sobre dades del 2018 (2,8).

Els diferents indicadors de l’estudi no han evolucionat gaire en els dos darrers anys malgrat la gran necessitat de digitalització incrementada per la situació de la COVID-19. La nota més elevada continua estant en l’àmbit de la visió, organització i lideratge que registra un 3,3. No obstant, les valoracions en l’àmbit de l’experiència de client, les competències digitals dels treballadors i l’impuls del negoci digital continuen per sota del 3.

Tot i la baixa nota que treu la situació actual, el 35% de les empreses preveu llançar plans de transformació digital en els propers mesos, tot i que un 53% encara no s’ha plantejat la definició d’un full de ruta digital.

Més enllà dels números i les notes, des d’Iniced, MoraBanc i la CCIS es valora que, tot i que estem encara molt lluny que les empreses andorranes puguin desenvolupar models disruptius de negoci, s'ha de ser optimistes ja que es detecten oportunitats per esdevenir un país de negocis digitals. L’acció conjunta entre les administracions públiques i el sector privat en temes com ara els e-sports, els actius virtuals, la biotecnologia o la greentech han de ser un motor per accelerar la digitalització del teixit empresarial.

Presentació de l'estudi de maduresa digital