El 90% dels empresaris del Pirineu preveu incrementar la facturació durant el proper any

La Seu d'UrgellEn el marc del dinar celebrat durant la segona jornada de la Trobada Empresarial al Pirineu, el president de l’esdeveniment, Vicenç Voltes, ha presentat un baròmetre entre els empresaris el qual conclou que en un 90% dels casos es preveu augmentar la facturació en aquest any. A més, la gran majoria dels empresaris creuen que podran crear llocs de treball en els propers sis mesos i han manifestat que han sortit de la pandèmia més reforçats. Sobre les qüestions menys positives, tal com ha explicat Voltes, gran part dels empresaris han manifestat la seva decepció per la no ampliació de l'aeroport del Prat i una altra gran part haurien volgut més facilitats per atraure més inversions. Finalment, els empresaris han explicat que Catalunya ha perdut posicionament econòmic respecte d'altres zones de la Unió Europea. En aquest punt, Voltes ha reclamat més complicitat amb la política i una forta col·laboració publicoprivada.

Posteriorment, durant l’acte de cloenda de la jornada, la ministra de Ciència i Innovació del govern espanyol, Diana Morant, ha posat en relleu la importància de caminar junts “per escriure el millor futur possible”. “Estem davant d’una oportunitat única per a crear un país més verd, pròsper i just mitjançant el coneixement, la ciència i la innovació”, ha afegit. En aquest sentit, ha indicat que “Catalunya pot liderar els grans canvis econòmics” més urgents en l’actualitat.

Aprofitant la seva visita a la trobada, la ministra ha anunciat que aquest divendres al matí s’ha aprovat una ajuda econòmica per a Hidra, l’empresa farmacèutica catalana que està desenvolupant la vacuna espanyola més avançada contra la Covid-19. Segons ha detallat, aquesta contribució econòmica, per valor de 15 milions d’euros, permetrà passar a la fase 3 de l’assaig clínic amb un major nombre de persones a partir de la setmana vinent.

Cal destacar que durant l’acte de cloenda també estava prevista l’assistència del cap de Govern, Xavier Espot. Tot i això, a conseqüència del positiu per coronavirus de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, tot l’executiu roman en vigilància passiva.

Conferències de la segona jornada

Durant la tarda d'aquest divendres, els assistents a la trobada han pogut gaudir de la taula rodona d''start-ups' 'La nova economia digital', on han pres part el co-founder de Skitude, Marc Bigas i el CEO i president de Sateliot, Jaume Sanpera, dues empreses invertides per Scale Lab Andorra, la hiperacceleradora de Crèdit Andorrà.

En primer terme, Bigas ha destacat el paper de l'aplicació Skitude a l'hora d'accelerar el procés de digitalització, ja que l'eina ha representat un important canvi en l'experiència d'esquí, generant un ecosistema digital al voltant de les estacions i els esquiadors. Al seu torn, Sanpera ha explicat el procés de Sateliot de creació d'una constel·lació de satèl·lits que permetran connectar dispositius estàndards no modificats en qualsevol part del món i amb cobertura global. Això serà possible gràcies a una òrbita i una freqüència reservada.

En la taula també hi ha pres part el CEO de Volava, Joel Balagué, qui ha presentat el seu projecte de fitness a la llar, el qual va veure la llum abans de la pandèmia i va créixer durant el confinament. Els equips de fitness de Volava compten amb una tecnologia que permet dur a terme activitats com ioga, running, exercicis de força o estiraments i incorporen una classificació perquè cada usuari tingui una guia de la seva evolució.

Al seu torn, les cofundadores de BCOME, Anna Cañadell i Alba Garcia han explicat els eixos de la seva plataforma, que se centra en la gestió sostenible del món de la moda. En la mateixa línia, el CEO de Sepiia, Fede Sainz, ha posat en relleu el seu projecte de creació de roba també basat en la sostenibilitat, creat d'inici a fi amb "el mínim impacte mediambiental".

Saber liderar una empresa

La darrera conferència 'Liderar en temps de resiliència' ha estat a càrrec del president de Lead To Change consultora en innovació estratègica, Xavier Marcet, qui ha explicat la dificultat de liderar en temps de resiliència. De fet, ha manifestat que la consistència d'una empresa és la capacitat que té gestionar amb els clients, i ha afegit, que tot i que és molt difícil, cal anar mitja passa per davant de l'empresa. "Introduir el futur a l'agenda del present sembla lògic, però no és senzill", ha expressat, assegurant que cal evolucionar de la mà de la gent que es vol servir.

En aquest sentit, Marcet ha comentat que innovar té un gran risc, i que per a liderar, cal una suma d'intel·ligències. "Liderar és combinar ambició i humanitat", mostrant com a exemple que els bons líders són els que tenen la capacitat de veure cap on va el món, la seva empresa o el seu equip. El ponent també ha declarat que cal més gent amb ambició a Europa que creï projectes, per no quedar darrere dels Estats Units o la Xina, com està passant actualment. Finalment, Marcet ha reivindicat l'empresa com una comunitat de persones al voltant d'un propòsit, i ha conclòs assegurant que la gent qui més l'ha impressionat són els líders que han crescut fent créixer els altres, els seus clients o la societat en general.