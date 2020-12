L'ACA creix en massa social i en prestacions als socis durant el 2020

En un any en què el denominador comú ha estat la crisi sanitària mundial ocasionada per la Covid-19, l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) ha travessat "amb èxit" l'adversitat de la situació i ha crescut en massa social i en prestacions als socis, segons informa l'entitat aquest dimarts en un comunicat.

Malgrat que la majoria dels serveis del club estan vinculats directament a la mobilitat de les persones, la baixa de la cartera de socis durant l'any 2020 ha estat mínima i, en canvi, la previsió de creixement no s'ha vist afectada i segueix en la línia dels darrers anys. En paraules del president de l’Automòbil Club d’Andorra, Enric Pujal, "tot i que la situació ens podria haver fet dubtar, durant aquest any ens hem mantingut ferms en la nostra estratègia de creixement. El club ha registrat 1.036 noves altes de soci i un total de 400 noves ACA Master emeses durant aquest any. La viabilitat financera està completament assegurada i finalitzem el 2020 amb un Ebitda positiu que permet assegurar el futur econòmic del club”.

ACA Segurs, la corredoria d'assegurances del club, i la targeta financera ACA Master també s'han consolidat com a serveis exclusius per als socis. ACA Master, la targeta única, gratuïta i exclusiva per als socis, tanca el 2020 amb un total de 3.100 unitats actives i ha ampliat la seva cartera de col·laboradors, que se situa per sobre de la trentena i que ofereixen descomptes "molt competitius" que van del 4% en carburants al 20% en activitats de lleure.

L'ACA, membre de la Federació Internacional de l'Automòbil (FIA), "plenament consolidat" com un "referent" en l'àmbit de la mobilitat a escala mundial, ha dut a terme diferents accions vinculades a impulsar la mobilitat del futur centrada en les persones amb propostes "modernes, segures, mediambientalment responsables, eficients i democràtiques", afirma l'entitat.

Pel que fa a la situació generada per la crisi sanitària, l'ACA es va sumar activament a la iniciativa de la FIA de crear un Observatori Europeu de la Mobilitat, amb informació actualitzada dia a dia, sobre l'estat de carreteres en cada un dels països europeus on la federació és present. Aquesta informació ha permès a milers de viatgers en tot el continent poder planificar els seus viatges i trajectes a partir d’informació real.

Els valors de l'esport han inspirat l'activitat de l'ACA des d'un inici en tots els seus àmbits. La competitivitat, l'esforç i la capacitat de superació han estat presents de manera transversal al llarg de la història del club, a través dels serveis i fins i tot en el compromís de millorar la societat a través de la mobilitat. L'ACA vol destacar el seu compromís social amb el suport a joves talents, la professionalització del sector i l'organització de competicions al més alt nivell.