Acord entre patronal i l'USdA pel dia de la Constitució

Acord històric el que han rubricat aquest dijous la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la Unió Sindical d'Andorra (USdA) per demanar al Govern que els dies 14 i 16 de març siguin dies laborables pel sector del comerç i, d'aquesta manera, reconsideri diferents punts del decret de tancament pel dia de la Constitució. Igualment, han acordat que siguin els treballador, amb el beneplàcit de l'empresa, els que puguin escollir els dies de festa a fer.

La missiva presentada al ministre d'Economia i Empresa, Jordi Gallardo, fa referència a l'article 2 relatiu a l'obertura dels comerços. Tant la CEA com l'USdA no comparteixen el mecanisme compensatori que fixa el dia 16 de març com a festa d'obligat compliment per a tots els comerços, hagin o no decidit tancar el 14 de març.

CEA i USdA coincideixen en el fet que "aquells comerços que decideixin complir amb el festiu del dia de la Constitució no cal que compensin els empleats amb cap dia festiu suplementari ni retribuït". A més, pel que fa als comerços que decideixin obrir el dia 14 de març, proposen que "el mecanisme de retribució més apropiat seria el de dos dies festius suplementaris i retribuïts que l'empleat esculli lliurement, amb un preavís de dos mesos, excloent els caps de setmana de màxima afluència turística".

Des de la patronal i el sindicat també es creu que "caldria contemplar els mecanismes oportuns per evitar que els empleats coincideixin en els dies festius a recuperar, posant en risc la planificació adequada del treball", segons han informat tant el representant de la Unió Sindical d'Andorra, Gabriel Ubach, com del president de la CEA, Gerard Cadena. D'aquesta manera, segons Ubach i Cadena, "es donaria més llibertat a les parts i s'evitaria imposar un tancament obligat i generalitzat a tots els comerços".