Actua presenta tres programes per enfortir el teixit empresarial

Amb la voluntat d'enfortir el teixit empresarial en un moment de dificultat econòmica, Actua ha presentat aquest dilluns tres noves accions per donar suport a les companyies i els emprenedors del país. El ministre de Presidència, Economia i Empresa i president d’Actua, Jordi Gallardo, ha estat l'encarregat de presentar els programes, dos dels quals són nous d'aquest any, juntament amb la directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo. Gallardo s'ha referit primer a l'innovador projecte Growth, que seleccionarà una quinzena d'empreses del Principat perquè disposin d'un grup d'experts que els assessorin en el seu pla de negoci. Els escollits rebran formació durant sis mesos amb l'objectiu de ser més competititus i resilients possibles. Tal com ha detallat Hidalgo, el programa "està destinat a aquelles empreses amb més de dos anys d'activitat i que facturin més de 50.000 euros, ja que volem que siguin empreses que realment tinguin un recorregut i potencial per crèixer".



Segons la directora d'Actua Empresa, també hi ha la voluntat que els negocis seleccionats "formin un grup heterogeni" que pugui aprofitar la formació individual i conjunta. Val a dir que en una primera fase del procés de selecció s'escolliran primer una cinquantena d'empreses i totes elles rebran un monitoreig dels seus negocis. A partir d'aquest primer cribratge, en sortirà la quinzena que rebrà el curs i que haurà d'abonar 600 euros, "tot i que la formació té un valor de més de 15.000 euros", segons el ministre Gallardo. El període d'inscripció comença avui i s'acaba el 26 de juny, mentre que el programa començaria el 28 de setembre.

Tot i que el programa està plantejat per consolidar les empreses en creixement, el ministre d'Economia no ha descartat que "el contingut del curs es pugui reorientar cap a la gestió de crisi", donades les necessitats que en aquests moments tinguin les empreses, tenint en compte la situació de crisi que afronten la majoria d'elles. Aquelles persones interessades poden trobar les bases a https://www.actua.ad/programa-growth-actua

Internacionalització de les empreses

En la mateixa línia que el programa Growth, la segona acció té la finalitat d'impulsar les empreses que vulguin seguir expandint la seva activitat econòmica i fer el salt a l'exterior. De cara al setembre Actua posarà en marxa un portal d’internacionalització per als empresaris i emprenedors del país amb informació sobre mercats, regulacions comercials i tràmits de tots els països. L’eina, oberta a tothom, servirà per poder fer, entre d’altres, una tria dels millors mercats i les diverses possibilitats de negoci. "Moltes empreses del país no estan segures de si créixer cap enfora i la nova pàgina web serà una manera d'ajudar-los a prendre aquesta decisió tan delicada", ha puntualitzat Hidalgo. A més a més, tant la directora d'Actua Empresa com el ministre han recordat que paral·lelament es continua treballant en la digitalització de tots els establiments hotelers per a la plataforma Google Business View, i en l'organització de seminaris en directe per a tots els sectors.

Subvencions Actua

A més dels dos nous programes, Gallardo ha detallat el pla de subvencions Actua Empresa 2020, que es donen per tercer any consecutiu i que compten amb una partida pressupostària de 180.000 euros en total. El ministre ha volgut deixar clar que "mentre els crèdits tous concedits recentment pel Govern tenen l'objectiu d'ajudar les empreses davant d'una situació financera delicada, aquestes subvencions volen ajudar els empresaris i emprenedors a desenvolupar una estratègia de negoci o millorar la seva competitivitat". El màxim per a cada subvencionat és de 6.000 euros i les bases es faran públiques al juny.