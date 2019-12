Actua atorga 58 subvencions a petites i mitjanes empreses

Actua va llançar el passat mes d'abril la convocatòria per optar a la segona edició del programa de subvencions per a la petita i mitjana empresa. Enguany comptava amb un import de 180.000 euros que es va esgotar el passat mes de maig, tot i que fins a la tercera setmana de desembre es podien presentar sol·licituds. Finalment Actua n'ha rebut 80, 58 de les quals (de 53 empreses) han estat aprovades, i 22 denegades per incompliment de les bases o esgotament de la partida econòmica prevista. Segons s'especificava a les bases, l'import màxim que s'ha atorgat per empresa és de 4.000 euros.

Per tipologia de servei, quinze d'aquestes empreses tenien a veure amb el disseny i el posicionament web i comerç electrònic i d'altres quinze de disseny i posicionament web en mercats internacionals. Altres catorze eren de sistemes de gestió de l'activitat empresarial.

Per sectors, la gran majoria, quinze, eren de serveis empresarials. Per volum de facturació, vint se situaven entre els zero i els 50.000 euros.