Adéu a menús i cartes en paper

L’empresa andorrana Refoodlution va prendre’s al peu de la lletra aquella dita que diu que “de tota crisi en neix una oportunitat”. Originalment havien dissenyaven cartes digitals per a restaurants, bars i hotels en què els establiments podien informar sobre els al·lergògens i mostrar la carta en molts idiomes, a més de detallar els ingredients de cada plat i indicar la seva categoria vegetariana. Però la Covid-19 va afegir una altra avantatge als menús digitals: deixar de passar-se les cartes entre comensals evitava la transmissió del virus.

Empesos per aquesta oportunitat, l’’start-up’ ja compta amb un miler d'establiments inscris a Espanya, Alemanya, Itàlia i diversos països de l’Amèrica Llatina, “i al Principat en menys d’un mes, ja tenim 41 clients”, remarca Esther Piquer, directora general i fundadora de Refoodlution. Admet que al seu propi país, “han entrat tard”, perquè “les recomanacions sanitàries per a restaurants i hotels d’aquí van trigar una mica més en publicar-se que en d’altres ciutats europees on ja teníem molts clients”.

El que sí els fa únics a Andorra és la varietat de clientela amb la qual s’han trobat. “Si bé a d’altres llocs fem restaurants i bars, aquí, per exemple, tenim una peixateria que a través del nostre disseny de codi QR ofereix tot el producte que té disponible”, assegura Piquer, i admet que no eren conscient de l’abast que podia arribar a tenir el seu servei més enllà dels restaurants. També han notat un major volum d’interès per part dels hotels i explica que “n’hi ha un concretament, amb un bar, un restaurant i un ‘food truck’, que ens ha encarregat el disseny de tres cartes digitals completament diferents”, afegeix.

L’empresa és conscient que una tecnologia tan nova, pot costar d’assimilar “en un sector tradicional com és el de la restauració i l’hostaleria”, però esperen que a poc a poc “vegin que realment els hi soluciona molts problemes idiomàtics i és molt fàcil d’utilitzar”. Quan arriba un comensal amb el seu smartphone, l'únic que ha de fer és escanejar el codi QR i directament se li obre una pàgina web on configurarà, si vol, les al·lèrgies perquè és totalment opcional, i podrà visualitzar la carta amb l'idioma que hagi escollit.

Defensen que, malgrat alguns no s’ho hagin arribat a plantejar mai, “tenir la carta en format digital és molt més higiènic”, i ho comparen amb un pom de porta, “que moltíssima gent toca constantment sense ser conscient. El menú tradicional era un element preconcebut en el món de la restauració però la pandèmia ha canviat el nostre estil de vida”. De fet, recorden el que va passar amb l’oli i el vinagre a les taules, que fa uns anys se servien en setrilleres reomplertes i avui en dia “tothom vol envasos individuals per conèixer el seu origen i garantir la qualitat del producte”. Temps al temps.