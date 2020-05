Agències i guies turístics readapten l'oferta al turisme local

Just d’aquí una setmana, el Govern preveu la reobertura de la frontera amb França i si l’evolució de la pandèmia ho permet, el pas amb Espanya ho faria entre finals de juny i principis de juliol. Malgrat el retorn de visitants francesos i espanyols els pròxims mesos, el sector turístic augura una caiguda més que significativa del turisme estranger, i és per això que tant l’ Associació d’Agències de Viatges d’Andorra (AAVA) i l’ Associació de Guies Turístics d’Andorra (AGTA) ja treballen en readaptar l'oferta al turisme local.

La president de l’AAVA, Graciela Villanueva, ha admès a l’ ARA Andorra que estan definint “el pla estratègic a seguir per enfocar-se millor al turisme nacional, i totes les agències del país estan molt pendents de rebre els protocols sanitaris per tornar a l’activitat”. Precisament aquest dilluns, la junta de l’AAVA s’ha reunit per treballar el document i avaluar altres aspectes de la crisi sanitària com la gestió dels ERTO que algunes empreses del sector han hagut de fer. “El següent pas, després d’enviar a tots els associats les mesures a seguir en la reobertura de locals, serà la creació de rutes atractives per als mateixos residents”, ha assegurat Villanueva.

Per la seva banda, el president de l’AGTA, Rafael Heredia, s’ha mostrat optimista amb la possibilitat que molts andorrans s’animin a conèixer el seu propi país. “Molt sovint hem visitat el Taj Mahal a l’Índia però després no coneixem l’origen del Centre Històric d’Andorra la Vella o no hem estat mai a les mines de ferro d’Ordino”, ha afirmat Heredia.

L’associació, acreditada per l'organització mundial de guies turístics, està preparant una sèrie de fulletons que explicaran totes les rutes que oferiran. “Seran excursions d’un sol dia o en indrets menys coneguts que puguin despertar la curiositat dels residents”, ha avançat Heredia.

Andorra, país segur

La majoria de països del món han animat els seus ciutadans a fer turisme local per reactivar l’economia nacional. Tot i això, els que poden fer-ho, s’estan venent com destinacions ‘ Covid free’ per atraure el màxim nombre de visitants possibles.

En el cas d’Andorra, segons el ‘ Travel Risk Map’ elaborat per dues de les empreses d’anàlisis de risc més importants del món (International SOS i Ipsos Mori), el Principat és un dels llocs més segurs del planeta, al mateix nivell que Islàndia, Noruega, Dinamarca, Suïssa o Luxemburg.

El ‘Travel Risk Map’ és un mapa mundi interactiu que estableix una classificació segons criteris de seguretat i mèdics. L'informe constata que el perill d'inseguretat és valorat com a insignificant, els riscos sanitaris són febles i també hi ha menys de 10 morts en les carreteres per cada 100.000 habitants.