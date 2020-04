Aixecament ordenat i per sectors a les restriccions de les activitats econòmiques

A poc a poc es preveu que es vagin aixecant les restriccions envers les activitats econòmiques per tal d’afavorir el funcionament de totes aquelles empreses que han hagut d’aturar el seu funcionament i, en conseqüència, no han tingut ingressos des de l’inici del confinament. L’objectiu passa, entre altres, per afavorir al màxim el retorn a la normalitat i aturar la pèrdua de llocs de treball i la tensió financera de les empreses.

La reobertura es farà de manera ordenada, esglaonada i per sectors, tenint sempre en compte els criteris mèdics per tal de garantir la seguretat de treballadors i de la ciutadania en el seu conjunt. Entre aquests es contempla continuar garantint la distància de seguretat entre les persones, l’ús de mascareta i guants, i no fer trajectes que vagin més enllà dels estrictament necessaris.

Un dels sectors que podria començar a operar en els pròxims dies, segons ha pogut saber l’ARA Andorra a partir de dilluns o dimarts, serà el comerç electrònic. En temps de confinament i restriccions en la mobilitat sembla lògic que es pugui aixecar la prohibició a la venda de mercaderies a través d’internet, més si es té en compte que es pot seguir comprant productes de no primera necessitat en plataformes internacionals.

Altres sectors econòmics aniran retornant a l’activitat a mesura que l’alarma sanitària es vagi atenuant. A tall d’exemple, l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda) ja ha demanat que s’autoritzi la tornada a l’activitat a final d’abril o començament de maig per tal de garantir el màxim nombre de llocs de treball, evitar la fallida d’empreses i mantenir les inversions en projectes, especialment en l’obra privada, però també en la pública.