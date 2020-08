Ajudes de fins a 4.200 euros per la contractació de treballadors

El Govern va posar en marxa ara fa uns mesos el programa per al foment de la contractació en el sector públic i la valoració que se'n fa és positiva, ja que es considera que ha servit per fomentar que persones que estaven sense feina tinguin una ocupació. Ara la voluntat de l'executiu és que de cara a aquesta tardor estigui en marxa un altre programa que fomenti el treball en el sector privat. Per aquest motiu, s'ha dissenyat una ajuda de fins a 350 euros per a les empreses que facin contractacions per un període de sis mesos, una subvenció "lineal", tal com ha manifestat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i que podria arribar a un màxim de 4.200 euros per treballador contractat si el contracte és indefinit. I és que al període inicial dels sis mesos es podrien afegir altre semestre més de subvenció en cas que la persona sigui contractada de manera indefinida.

Gallardo ha compartit amb els integrants del consell econòmic i social els objectius d'aquesta ajuda així com el balanç de quina és la situació actual al Servei d'Ocupació, on a hores d'ara hi ha 917 persones inscrites, una xifra, per tant, lluny de les 1.800 a què es va arribar en els pitjors moments de la crisi sanitària. La voluntat d'aquesta ajuda, que refon altres que ja existien, és "ajudar i acompanyar les empreses en el tram final de l'any per fomentar la contractació", ha manifestat el titular d'Economia, afegint que la intenció de l'executiu és que el programa pugui ser aprovat pel consell de ministres durant la segona setmana de setembre i es pugui posar en marxa ja de manera immediata tenint en compte que en aquest període de l'any hi ha uns mesos més complicats arran que no són de molta afluència turística. L'objectiu últim d'aquest programa és que els contractes siguin indefinits i la partida que hi ha prevista per al foment de la contractació, de prop d'un milió d'euros, hauria de ser suficient per donar resposta a aquest projecte, ha afegit Gallardo, destacant, però, que podria ser "ampliable" en funció de la necessitat. A tall d'exemple ha concretat que en el programa per al foment de la contractació en el sector públic de moment s'ha destinat 285.000 euros. "Esperem que el sector privat en faci una bona acollida i que les empreses que estiguin valorant una incorporació de persones l'utilitzin".

El programa per al foment de la contractació en el sector privat, ha afegit Gallardo, també té en compte els col·lectius més vulnerables i es preveu la modalitat de contractació inferior a les 40 hores i per la qual l'empresa també podrà demanar una ajuda.

Ertos

Pel que fa a les suspensions temporals del contracte de treball o les reduccions de la jornada laboral, Gallardo ha reiterat que "a hores d'ara" no està damunt la taula que la mesura es pugui prorrogar més enllà del 31 de desembre i ha reiterat que l' objectiu que tenia aquesta ajuda era " garantir els llocs de treball". El ministre també ha valorat que les empreses hagin fet un ús "racional" d'aquesta figura tal com es deriva del fet que de les inspeccions que s'han fet no s'hagi derivat cap sanció. Aquests controls, ha afegit, continuaran i ha recordat que les empreses que ara a la tardor vulguin acollir-se novament a un erto ho podran fer però sempre justificant que la davallada en el volum de negoci és del 50% respecte del període anterior. En aquest sentit, ha puntualitzat que hi ha empreses que normalment ja tancaven els mesos que van de l'estiu a la temporada d'hivern i que, per tant, si volen beneficiar-se d'aquesta mesura hauran de "justificar" molt bé aquesta davallada.

Gallardo ha destacat també que s'ha tingut "un estiu moderadament optimista i positiu" i que ara s'està molt atent al que pugui passar de cara a l'hivern, ja que és el moment "més important" des del punt de vista econòmic per al país i, per tant, ha expressat el desig que les empreses puguin treballar "amb les màximes garanties" i no s'hagi d'arribar a una situació d'aturada econòmica com la que es va viure a la primavera.