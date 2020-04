Preocupació entre els importadors de carburants pel temor que el preu caigui per sota de l'euro

Les gasolineres estan patint la forta sacsejada de la Covid-19 i el mercat dels carburants ha mantingut una tendència a la baixa des que va començar la crisi sanitària. L’aturada radical del seu consum, ja que els conductors no poden desplaçar-se en cotxe degut al confinament, i la limitació de la mobilitat dels transportistes, ha fet caure la venda de la benzina a mínims històrics i les benzineres temen que els preus se situïn per sota de l'euro.

A Andorra, tant el gasoil estàndard com el millorat i la gasolina 95 i 98, han patit una tendència a la baixa des del gener del 2020 i es confirma la reducció generalitzada del seu valor. Les últimes dades del mes de març constaten aquesta disminució atípica: el preu de la gasolina sense plom 95 octans ha caigut un 4,6% respecte el mes anterior i se situa en 1,083 euros el litre; la benzina sense plom 98 octans ha baixat el seu preu un 4,3% i val 1,143; el gasoil ha disminuït un 7,3% ( 0,942 euros el litre) i el gasoil millorat ho ha fet un 7,1% ( 0.972 euros el litre). En el cas espanyol, s’ha registrat el nivell més baix des de l’agost del 2016. Amb aquest comportament, el preu del carburant amenaçaria també en trencar la barrera de l'euro, un fet que al país veí no es produeix des de fa gairebé quatre anys.

Abans dels carburants, el petroli

Després de la davallada del cru en els mercats internacionals i tenint en compte la situació d'emergència mundial, els importadors de carburants ja s'esperaven la tendència a la baixa dels costos de venda. En el cas del Texas nord-americà, aquesta setmana va quedar en nivells històrics per sota de zero. Tot i així, aquest dijous el preu del barril de petroli agafava una mica d’aire i el Brent, de referència a Europa, cotitzava per sobre dels 22 dòlars, mentre que el Texas es va intercanviar a quasi 16 dòlars. Segons els analistes, el mercat s’enfronta a un greu problema de saturació, ja que la capacitat d’emmagatzematge escasseja davant l’enfonsament que ha patit la demanda amb l’aturada econòmica de bona part del món degut a l'expansió del coronavirus.