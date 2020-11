'A l'alça', el nou programa de televisió d'economia i empresa

En la seva aposta per potenciar els continguts audiovisuals, l’Agència de Notícies Andorrana (ANA) estrena el 17 de novembre 'A l'alça', un nou espai dedicat a les iniciatives empresarials i l’economia del país. Amb una mirada optimista i positiva, 'A l’alça' reflexionarà sobre els grans reptes que afronta el territori i posarà èmfasi en la gent que, malgrat les adversitats, fa créixer el país. A 'A l'alça', s'escoltarà als qui veuen el got mig ple, als qui no s’aturen; aquells que creen, treballen i s’esforcen, que volen una Andorra millor.

Presentat per la periodista Elisabet Cortiles, sota la direcció audiovisual d’Àlex Mendoza i la producció executiu d’Anna Vives, el programa es podrà veure per Andorra Televisió, Andorra Difusió i les plataformes digitals de l’Agència de Notícies Andorrana. L'acord entre RTVA i l'ANA per a l'emissió del programa representa la primera col·laboració entre dos dels grups comunicatius més importants d'Andorra i permetrà oferir a la ciutadania continguts de qualitat entorn l'economia i l'empresa. Cada dimarts, després de l’Informatiu vespre, s’emetrà un capítol de 25 minuts format per tres reportatges i un test ràpid que passaran els principals representants del sector econòmic, financer i polític del país. Amb un estil fresc i desenfadat, 'A l’alça' pretén presentar de manera entenedora –fins i tot en alguns casos amb humor– continguts econòmics que sovint s’escapen de la fàcil comprensió.

Des d'aquest dimecres, dies abans de l'estrena del programa, l'anunci promocional d''A l'alça' ja es pot veure per Andorra Televisió i als seus canals digitals. En un moment en què la població necessita, més que mai, enfocar-se en allò que els inspira per tirar endavant, 'A l’alça' donarà veu a tots aquells emprenedors i negocis amb un projecte il·lusionant. Es coneixerà el seu esforç i els seus reptes, alhora que s’abordarà, amb els màxims responsables de l’administració pública, el model de país que es vol en un futur.