Alerta de la UHA amb els preus rebentats: “Tot el sector hoteler en sortirà malparat”

La Unió Hotelera d'Andorra té una premissa molt clara, i és que “cadascú a casa seva ha de poder fer el que cregui convenient”, i més si es té en compte que la situació de crisi generada arran del confinament. Tot i que el director de l'entitat, Jordi Pujol, reconeix que “és complicat” gestionar aquests moments, té clar que hi ha hotels del país que segueixen ofertant habitacions i altres serveis molt per sota del preu estàndard, “tot el sector en sortirà malparat”.

Hi ha hotelers que no tenen memòria, i que no han fet l'exercici de recordar els estralls que va provocar en el sector la rebaixa de preus en els dies posteriors a la crisi del 2008. Aleshores, “molts hotelers ho van passar molt malament, i alguns no es va recuperar”, recorda Pujol. Enguany, vistos els preus que han ofertat alguns establiments del país durant els primers dies posteriors a l'inici del desconfinament i l'obertura de fronteres, tot indica que succeirà un fenòmen similar al de fa 12 anys.

“Fredament, estem venent un producte que és més car que fa un any, per les mesures de seguretat, però també és cert que després d'una crisi el primer que fan alguns, perquè és un reclam, és rebaixar els preus”, explica el director de l'UHA, qui insisteix en les conseqüències que això pot comportar. “D'aquí tres mesos ho patirem, perquè els clients recorden el cop que menys han pagat per una habitació, i si l'any passat ho feies a 90 i enguany ho fas a 50, l'any que ve, si ho tornes a pujar, llavors no vindran”.

L'estratègia d'alguns dels hotels que rebaixen molt els preus és la de fer-ho amb el pretext de la darrera hora. Durant la setmana ofereixen preus estàndards de mercat, i divendres al vespre els canvien. “No és el que volem, però es pot acabar entenent”, diu Pujol. Aquesta estratègia ha quallat entre la clientela, que la setmana passada va gairebé duplicar les reserves previstes arran de les rebaixes d'última hora.

De tota manera, i després de la incertesa del primer cap de setmana, fins dijous vinent, quan se sàpiguen els índex d'ocupació d'aquest segon cap de setmana d'obertura generalitzada, no es podrà saber quina serà la dinàmica d'ocupacions i reserves d'aquest estiu.