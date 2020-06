Andbank posa en marxa una campanya per potenciar el turisme local

Andbank ha posat en marxa una campanya en la qual insta a gaudir del país durant les vacances d'estiu. Sota el lema 'Per tots, pel país, escollim Andorra', la campanya aposta per potenciar el turisme nacional perquè els residents al país triïn Andorra com a destí de les seves vacances d'estiu i descobreixin la cara del Principat que no es veu en la rutina del dia a dia. A més, també aposta pel sector del turisme, un dels més afectats.

El director de banca país, Jordi Padrís, ha afirmat que vuit milions de turistes escullen anualment Andorra com a destí de les seves vacances i "en aquesta situació és quan el país més necessita el turisme intern, hem de sumar tots i hem d'escollir Andorra". També ha afegit que aquest any no s'ha de veure Andorra com "el nostre país de naixença, acollida o treball, sinó com el millor lloc on passar les vacances". Quant a la campanya, per tal de mostrar una cara diferencial d'Andorra, recull diferents imatges que descobreixen alguns indrets de manera diferent i que es troben al Principat. Finalment, des de l'entitat s'ha comentat que aquest compromís amb l'entorn és una de les línies d'acció de la responsabilitat social corporativa d'Andbank, i d'aquesta manera volen mostrar la seva implicació i el seu compromís amb la societat andorrana.