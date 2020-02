Andbank obté el 2019 un benefici net de 28 milions

Andbank va tancar el 2019 amb un volum d’ actius sota gestió de 23.842 milions d’euros, xifra que representa un creixement de 2.067 milions, que suposa un 9,6% més respecte a l’any anterior. Així mateix, la inversió creditícia es va situar en els 1.611 milions d’euros, per sobre dels 1.458 milions d’euros que el grup internacional especialitzat en banca privada va assolir l’exercici anterior. En conseqüència, el volum de negoci creix un 9,7%, respecte al 2018 fins als 25.453 milions d’euros, i consolida així el seu lideratge com a l’entitat amb més volum de negoci del Principat, tal com assenyalen des del grup a través d'un comunicat. D’aquesta manera, el benefici net d’Andbank, resultat de la seva activitat, va superar el 2019 els 28 milions d’euros, el que representa un increment del 3,6% respecte al 2018.

Aquestes magnituds confirmen "la robustesa del model de negoci" del grup, segons l'entitat, situant els principals indicadors de rendibilitat amb un ROE del 5,4% i un ROTE (rendibilitat sobre el patrimoni tangible) del 14,33%. A més de registrar aquests "bons resultats", que donen continuïtat al creixement ininterromput de l’entitat durant més d’una dècada, el 2019 ha continuat duent a terme una "gestió responsable" que li ha permès assolir els 532 milions de recursos propis i ha situat les seves ràtios de solvència i liquiditat en uns paràmetres superiors als mínims exigits pels acords de Basilea III i per sobre de la mitjana europea.

En concret, la ràtio de solvència TIER1 s’ha situat en un 15,62% consolidat i un 26,3% a Andorra. La ràtio de liquiditat LCR en un 267,33%, "molt per sobre" del coeficient de cobertura de liquiditat mínim del 100%. Per la seva part, destaca la ràtio de morositat, que millora fins a un 2,93%.

Una de les claus del creixement d’Andbank segueix sent la seva dimensió internacional, fruit d’una aposta iniciada l’any 2000 que avui fa que l’entitat tingui un abast multijurisdiccional i presència a onze països, incloses les principals places financeres mundials. El 2019 l’àrea internacional d’Andbank va representar un 82% del total d’actius gestionats pel grup. En aquest sentit, destaca Espanya, país on l’entitat va registrar l’any passat un volum d’actius sota gestió de 10.535 milions d’euros i un benefici net de 10,9 milions d’euros, un 38% més respecte a l’exercici anterior.

Cal recordar que el maig de 2019 l’agència de qualificació Fitch Ratings va mantenir el ràting a llarg termini BBB i el de curt termini a F3, amb perspectiva estable. L’agència va destacar la seva diversificació internacional, l’alta qualitat dels seus actius, la forta capitalització de l’entitat, així com la resiliència del seu model de negoci en la generació de resultats.

Compromís social

Un dels "pilars i objectiu estratègic" de la responsabilitat social corporativa de l’entitat és la lluita contra el càncer. Amb aquest compromís, el grup ha esdevingut el soci fundador del SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona en un nou projecte de lluita contra el càncer infantil de referència a escala europea.

Andbank és, a més, patrocinador de la Fundació Fero (Fundació d’Investigació Oncològica), que dona suport a projectes líders a escala mundial en investigació oncològica, i col·labora amb l’organització Cris contra el càncer, de caràcter privat i independent, que fomenta i finança projectes d’investigació pel tractament i la cura de la malaltia.