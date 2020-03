Andorra i Espanya acorden cooperar més en innovació

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha mantingut aquest diumenge a la tarda una reunió amb la titular d’Indústria, Comerç i Turisme d’Espanya, Reyes Maroto. Durant la trobada, que s’ha celebrat a Cal Pal de la Cortinada en el marc de la Reunió iberoamericana de ministres de turisme que té lloc a Andorra els dies 9 i 10 de març, han analitzat els acords de col·laboració existents entre els dos països i han compartit la voluntat de seguir avançant en les bones relacions bilaterals, especialment, en qüestions vinculades a la indústria i a les petites i mitjanes empreses. En aquest sentit, Gallardo i Maroto han destacat la importància d’impulsar mesures des de les administracions en favor del desenvolupament de polítiques d’ innovació i digitalització de les empreses. Un fet que a Andorra se centra en l’acció d’ Actua i que a Espanya ocupa a ICEX España Exportación e Inversiones. Precisament, ambdós ministres han acordat reforçar l’establiment d’espais conjunts de col·laboració, que facilitin la concreció dels punts d’interès comuns als dos països en aquest àmbit.

En concret, les dues parts han acordat donar seguiment a aquesta trobada amb una nova reunió a Madrid per intercanviar sobre aspectes més tècnics i analitzar un possible conveni de col·laboració entre Actua i ICEX España Exportación e Inversiones, que permeti a Andorra accedir a l’experiència espanyola en estudis de mercat, així com facilitar l’assistència a missions o fires internacionals a les quals participa ICEX.

Pel que fa la política industrial, els dos equips ministerials s’han emplaçat a compartir visions sobre el futur d’aquest sector a escala global, així com el seu impacte en l’àmbit educatiu i de l’ensenyament superior.

En aquest sentit, Gallardo ha destacat les prioritats d’Andorra pel que fa a la projecció del futur del teixit econòmic del país, que són el fruit d’una reflexió conjunta entre el sector públic i privat. Alhora, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha destacat l’experiència del Principat en l’àmbit de la innovació, que s’ha vist plasmada en projectes com ara l’Andorra Living Lab, acords amb universitats en matèria d’investigació i la col·laboració amb institucions com el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Finalment, Gallardo i Maroto han acordat tractar més endavant possibles intercanvis entre les respectives oficines de marques i patents.