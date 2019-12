Andorra Telecom obté 16 milions d'euros amb la venda d'accions d'Avatel

Andorra Telecom ha tancat aquest dijous a Madrid la venda del 37,3% d'accions de l'espanyola Avatel Telecom per un valor de 32 milions d'euros. Una venda amb la qual la companyia andorrana obté una plusvàlua de 16 milions, tenint en compte que el valor de compra al 2017 va ser de 16 milions d'euros. El comprador ha estat Avant Telecom & Urbonic, l'altre soci que, junt amb Andorra Telecom, estava integrat dins de la companyia andalusa. Els beneficis de l'operació financera se sumen als obtinguts per la venda de les accions de Másmóvil, que van ascendir a 26 milions d'euros. De moment, la companyia no espera tornar a invertir en capital estranger.

Tant el ministre d'Ordenament Territorial i president del consell d'administració, Jordi Torres, com el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, han assenyalat que els beneficis de la venda d'accions no s'haguessin pogut aconseguir a través dels beneficis empresarials. "En un any havíem arribat a facturar un milió d'euros", ha dit Nadal, remarcant que la xifra és "enganyosa" perquè "si restem els costos, el rendiment és de 0,2 milions". Pel que fa als rendiments, Nadal ha assegurat que "estem parlant de centenars de milions d'euros".

Per la seva part, Torres ha insistit en el fet que "no hem volgut titllar mai aquestes operacions d'oportunistes ni d' especulatives", sinó que l'objectiu de la inversió ha estat "buscar sinergies i diversificar l'activitat d'Andorra Telecom". Així, ha remarcat el paper actiu del capital andorrà dins la companyia, que, sumant la compra de diverses operadores locals com Flexicable o TV Horadada, en dos anys ha passat de 22.000 a més de 100.000 clients. "Necessitaven expertesa", ha afirmat Nadal, i "treballadors implicats en el creixement". Al seu torn, el ministre ha defensat l'operació de compra d'accions al 2017, ja que disposaven d'"estudis exhaustius" que van ajudar en la presa de decisions. En cap cas, han assegurat, la venda ha estat propiciada per possibles tensions generades entre les dues empreses, més enllà de les que es poguessin produir entre una companyia nova i una altra amb "molta solvència".

Una part dels recursos generats de les plusvàlues de la venda d'Avatel i Másmóvil es destinaran a crear l'Oficina de Digitalització, encapçalada pel secretari d'Estat de Telecomunicacions, César Marquina, i on també treballarà un representant del departament de Sistemes d'Informació (DSI) del Govern, un especialista en telecomunicacions provinent d'Andorra Telecom, el director d'Actua Innovació, Marc Pons, i una consultora externa, encarregada de fer el procés de digitalització. La resta de beneficis, que en total sumen 42 milions d'euros, es destinaran al fons de reserva.

D'altra banda, el ministre Torres ha volgut treure ferro a les declaracions fetes pel cap de l'oposició, Pere López, referents a la seva dimissió, i ha posat en entredit que ho fes durant la campanya electoral.

Pel que fa a la construcció del futur heliport, i al fet que s’hagi descartat el projecte a la zona de les Tresoles, el ministre ha anunciat una reunió amb la plataforma d’afectats la setmana vinent.