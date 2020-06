Andorra Turisme s’anunciarà de franc a la lliga ACB

El país espera rebre els pròxims mesos el tan esperat turisme que ha mancat durant l’emergència sanitària. Andorra Turisme ha engegat aquest juny una potent campanya per atraure visitants de França i Espanya i amb la voluntat d’unir esforços, MoraBanc ha anunciat aquest dimarts que li cedeix tots els espais publicitaris que l’entitat, com a patrocinador principal del BC MoraBanc Andorra, té al pavelló de la Font de Sant Lluís de València on se celebrarà la fase final de la Lliga Endesa, amb l’objectiu de promocionar el Principat i fomentar l’arribada de turistes aquest proper estiu.

MoraBanc disposa de diferents espais a la pista, valorats en 75.000 euros segons l’ACB, com ara el protector d’una de les cistelles, minuts als leds que es veuen per televisió, espais virtuals que es projectaran a les graderies i elements de marca a les pistes d’entrenament.

Mireia Maestre, directora de Comunicació i Marca de MoraBanc, ha destacat que “des de l’inici de l’emergència sanitària estem pendents d’aquelles coses en què podem ajudar i per a Andorra la bona afluència de visitants en els propers mesos pot marcar una diferència. Per això cedim uns espais valuosos en un esdeveniment que tindrà un seguiment molt alt a Espanya.” Per la seva banda, la directora de Màrqueting i Comunicació d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, ha agraït el gest, que “permetrà tenir més presència de marca i sumar esforços a la campanya ja prevista per aquest estiu” i ha considerat “un exemple” la iniciativa de MoraBanc.

L’ACB espera que les audiències dels pròxims esdeveniments esportius siguin molt superiors a les de les jornades tradicionals de lliga i s’aproximin a les que registra la Copa del Rei. La promoció del Principat com a destí turístic estarà garantida com a mínim en les 5 retransmissions de la fase de grups, en els partits contra el València Bàsquet, Reial Madrid, Casademont Saragossa, San Pablo Burgos i Herbalife Gran Canària. Aquesta exposició augmentaria de manera notable si el MoraBanc es classifiqués per a les semifinals.