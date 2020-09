Andorra Turisme matisa el PS

Andorra Turisme ha volgut "clarificar un seguit d'imprecisions aparegudes als mitjans de comunicació que no es corresponen amb els fets i els acords signats amb la companyia del Cirque du Soleil", a partir d'una pregunta entrada pel Partit Socialdemòcrata.



En primer lloc, segons un comunicat difós aquest dimarts als mitjans, Andorra Turisme "nega rotundament que s’hagi realitzat un pagament de gairebé 700.000€ a fons perdut per a l’espectacle del 2020 que no s'ha acabat celebrant sinó que es tracta d'un avançament per a l'espectacle del 2021. Per tant, és un ajornament de l'espectacle del Cirque du Soleil per l'any que ve i en cap cas és la d'una pròrroga d'un contracte".



En aquest sentit, explica el text, "el pagament de l'import de 688.000 € es destinarà íntegrament a l'espectacle del 2021 i, tal com es detallava al contracte signat de l'11 de desembre del 2019, es va realitzar en dos pagaments, un el 29 de gener i un altre, el 9 de març. És a dir, abans de l'esclat de la pandèmia".



El comunicat destaca que "Andorra Turisme i el Cirque du Soleil van acordar durant el mes de març formalitzar un acord en forma d'addenda que no es va poder signar digitalment fins el 7 d'agost a causa de la crisi sanitària. De fet, en la mateixa addenda signada per les dues parts es deixa clar que la decisió de posposar l'espectacle es va prendre de forma conjunta al març. En concret, a l'addenda així es cita textualment: “Les dues parts van decidir ajornar l’espectacle previst per al període estival 2020, traslladant-lo al 2021 i així mateix el del període estival 2021 al 2022, tot d'acord amb els termes establerts en aquesta addenda; i, per tant, ara les parts volen formalitzar la present addenda després dels acords adoptats durant el mes de març de 2020”.