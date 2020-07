De l’Andorra 2000 al nou Punt de Trobada

El grup Carrefour aposta definitivament per Andorra. La companyia francesa ha anunciat que reforçarà la seva presència al Principat amb l’obertura del seu primer hipermercat al país. Serà a l’Andorra 2000, a partir del proper setembre, després de l’acord assolit amb el Grup Pyrénées. El conveni contempla el desenvolupament de la marca en altres establiments en diverses parròquies, entre els quals el Punt de Trobada a Sant Julià de Lòria.



Els grans magatzems lauredians resten a l’espera que la Justícia fixi el temps que els actuals operadors del centre, la família Cachafeiro, tenen per desocupar l’immoble, després que s’hagi fet efectiva la sentència en virtut de la qual l’han d’abandonar. En aquest sentit, s’està a l’expectativa que la batlle que porta el cas decideixi el termini definitiu. Cal recordar que la família Cachafeiro ha demanat 14 mesos per liquidar l’estoc, proveïdors i treballadors, mentre que la propietat de l’immoble considera que en dos mesos el centre podria ser desallotjat.



El nou Punt de Trobada, que inclouria la presència de Carrefour entre altres operadors, resta pendent de la liquidació dels actuals grans magatzems i, tot seguit, de les obres de reforma i modernització d’aquesta gran superfície. Segons ha pogut saber aquest mitjà, la transició entre el vell i el nou negoci seria d’entre un i dos mesos per començar a operar novament a partir del dia que la família Cachafeiro abandoni l’edifici.



El grup Pyrénées, futur operador del centre comercial lauredià, ha reiterat que compta amb el gruix de la plantilla i en aquest sentit treballa perquè la transició sigui el més breu possible, de manera que els treballadors puguin reincorporar-se ràpidament al nou Punt de Trobada un cop es torni a posar en marxa.