Andorra obté un crèdit de 12 milions del Consell d'Europa

Tot just quatre mesos després d’esdevenir membres del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), Andorra ha tancat amb aquest organisme un acord per a una línia de crèdit de dotze milions que ha d’anar associada a despeses sanitàries relacionades amb la Covid-19. Tal com ha manifestat el ministre de Finances, Eric Jover, el procés per aconseguir tancar aquest acord de finançament ha estat “molt àgil” i suposarà que el país pugui destinar aquests diners tant a despeses “efectuades com a futures” i, per tant, són uns diners que “ajudaran el Govern a tenir més múscul financer”.

El tipus d’interès d’aquesta operació encara s’ha de tancar però, tal com ha manifestat Jover, “estarà per sota” de l’establert per la banca comercial i l’executiu disposarà d’un termini de quinze anys per retornar aquests diners. La compra de tests, les obres per a l’ampliació de la capacitat de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital, els sous del personal que s’ha hagut de contractar o fins i tot la futura compra d’una vacuna són algunes de les despeses que es podrien cobrir amb aquests dotze milions.

Precisament sobre les despeses derivades de la crisi sanitària, Jover ha detallat que va “creixent dia a dia” i ha puntualitzat que en global l’executiu ja ha “injectat” a l’economia 400 milions d’euros amb l’objectiu “de superar la crisi” i ha afegit que només la despesa sanitària s’eleva a 15 milions d’euros i la previsió és que, de moment, “no s’aturi”. En aquest sentit, ha explicat que malgrat hi ha un acord amb Grifols la realització de cada TMA costa 40 euros, si es tenen en compte els costos dels reactius, del personal o dels equips de protecció sanitaris que calen per dur a terme cadascuna d’aquestes proves.

Jover ha manifestat que l’executiu ha pres la decisió de demanar aquests dotze milions d’euros al CEB malgrat tenir la “capacitat suficient” ja que es considera que és una via per “diversificar l’endeutament” i, a més, “dona maturitat al deute” ja que el retorn s’ha fixat en els quinze anys abans esmentats. “És un pas més en aquesta diversificació”, ha conclòs. El ministre ha recordat, precisament, la feina que s’ha fet en els darrers mesos per diversificar el deute del Govern i ha reiterat que si s’ha pogut fer l’esforç d’endeutar-se per fer front a la crisi ha estat perquè anteriorment “s’havien fet els deures”.